Comunicaciones se hunde: cae 2-0 ante Marquense y suma cuatro derrotas consecutivas

Comunicaciones ya no encuentra el rumbo y volvió a mostrar un rostro pálido, sin respuestas y cargado de errores para caer 2-0 ante Deportivo Marquense, en el estadio Cementos Progreso.



Fue la cuarta derrota consecutiva para los albos, una caída que confirma el mal momento que atraviesa el equipo y que ni la salida del chileno Marco Figueroa ni la llegada del mexicano Roberto Montoya pudieron detener. La crisis deportiva continúa instalada en un equipo que se hunde en la clasificación y que, además, terminó jugando con nueve hombres por expulsiones irresponsables.



William Duarte vio la tarjeta roja apenas iniciado el encuentro, dejando a los cremas en inferioridad numérica desde muy temprano. En la segunda parte, Agustín Vuletich, quien había ingresado como refuerzo para darle mayor peso a la ofensiva, perdió la cabeza ante una provocación y agredió a Carlos Santos y también fue expulsado.



Marquense no desaprovechó la oportunidad. Después de sufrir una derrota de local frente a Xelajú MC, los leones cobraron la factura en territorio crema y consiguieron una victoria que les permite recuperar terreno.



Sentencia de los leones



Con un hombre más, Marquense encontró el camino al minuto 20. Carlos Santos rompió la línea de una floja defensa con una precisa asistencia para Fernando Escalante, quien definió ante la salida del portero Fredy Pérez y colocó el 1-0.



Comunicaciones intentó reaccionar, pero sus limitaciones fueron evidentes. Sin claridad, con menos hombres y lejos de mostrar la intensidad necesaria, el equipo crema terminó cediendo terreno ante un rival que supo administrar la ventaja.



La sentencia llegó al 71. David Chuc protagonizó una excepcional jugada y dejó todo servido para que el español Francisco Grande liquidara a un pálido conjunto albo.



El triunfo tiene un significado especial para Marquense: es su segunda victoria como visitante en el torneo, después de la conseguida frente a Suchitepéquez, y representa además el octavo triunfo de los leones contra Comunicaciones.



La espera había sido larga. Marquense no derrotaba a los cremas como visitante desde el Clausura 2011, cuando se impuso 4-2 en el estadio Doroteo Guamuch Flores.



Ahora, mientras los leones celebran un triunfo que dosifica su golpe en el Apertura, Comunicaciones sigue sumido en la decadencia, dibujan la preocupante realidad de un equipo que continúa entre los peores ubicados del campeonato.