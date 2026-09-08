¡Error que sale caro! Comunicaciones pierde 3-0 ante Mixco por alinear indebidamente a seis extranjeros

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió sancionar a Comunicaciones con la pérdida del partido que disputó frente a Deportivo Mixco por la séptima jornada del torneo Apertura 2026, luego de determinar que el conjunto albo incumplió la regla 6+5 al tener seis futbolistas extranjeros simultáneamente dentro del terreno de juego.

La resolución modifica el resultado que se había registrado en cancha, donde ambos equipos habían empatado 1-1 en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Con la decisión disciplinaria, el encuentro se da por perdido para Comunicaciones con un marcador de 3-0 a favor del conjunto chicharronero.

El error se produjo durante la segunda parte del compromiso, cuando el técnico Kevin García, quien dirigió al equipo de manera interina, realizó una modificación que provocó el incumplimiento de la normativa vigente en la Liga Nacional.

El momento que cambió el partido

Comunicaciones inició el encuentro respetando el límite establecido. Entre sus titulares estuvieron Nicolás Olvera, de Uruguay; Karel Espino y Dairon Reyes, de Cuba; y Joanthan Moncada, de Nicaragua. Con esos cuatro futbolistas extranjeros, el equipo se encontraba dentro de lo permitido.

Todo cambió al minuto 77. García decidió realizar un doble cambio y envió al terreno de juego al argentino Agustín Vuletich y al colombiano Omar Duarte, quienes ingresaron en lugar de los nacionales Dewinder Bradley y Axel de la Cruz.

Con esos movimientos, Comunicaciones pasó a tener seis futbolistas extranjeros en cancha, por lo que quedó fuera de lo permitido por la regla 6+5.

La irregularidad se mantuvo durante cuatro minutos. Al 81, Jonathan Moncada abandonó el campo y Samuel Camacho ingresó en su lugar. A partir de ese momento, Comunicaciones volvió a quedar dentro del límite permitido, pero el incumplimiento reglamentario ya se había producido.

El error terminó teniendo consecuencias directas sobre el resultado del partido. Aunque Comunicaciones había conseguido rescatar un empate 1-1 como visitante, ahora pierde administrativamente el encuentro por 3-0.

Una regla que ya había generado un antecedente

Esta es apenas la segunda ocasión en la que un equipo de la Liga Nacional incurre en una situación de esta naturaleza. El primer antecedente ocurrió durante el torneo Clausura 2024, cuando Municipal incumplió con la misma regla y, de manera particular, la situación terminó beneficiando precisamente a Deportivo Mixco.

La regla 6+5 está vigente en la Liga Nacional desde el torneo Apertura 2019 y establece que un equipo puede tener simultáneamente en el terreno de juego un máximo de cinco futbolistas que no hayan nacido en Guatemala.

La normativa busca establecer un límite para la presencia de futbolistas extranjeros durante los partidos y obliga a los clubes a mantener un control permanente sobre sus movimientos y sustituciones.

En el caso de Comunicaciones, el incumplimiento no se produjo por la cantidad de extranjeros inscritos en su plantilla, sino por la presencia simultánea de seis de ellos dentro del campo durante un período de cuatro minutos.

La resolución del Órgano Disciplinario representa un duro golpe para el conjunto albo, que pierde los puntos obtenidos en cancha y permite que Deportivo Mixco sume una victoria administrativa por 3-0.

El resultado también tendrá incidencia en la tabla de posiciones del Apertura 2026, pues los tres puntos que originalmente se repartieron con el empate ahora pasan en su totalidad al equipo mixqueño, mientras Comunicaciones se queda sin el punto que había conseguido como visitante.