¿Por qué Comunicaciones podría perder el punto ante Mixco? Así funciona la regla 6+5

El empate 1-1 que Comunicaciones rescató ante Mixco en el tiempo añadido podría quedar sin efecto. Los Cremas habrían incumplido la regla 6+5 al tener a seis jugadores extranjeros de forma simultánea en el campo.

La situación ocurrió al minuto 77, cuando el técnico interino Kevin García hizo ingresar a Agustín Vuletich y Omar Duarte por Dewinder Bradley y Axel de la Cruz. Con esos movimientos, Comunicaciones quedó momentáneamente con seis extranjeros.

La irregularidad se mantuvo durante cuatro minutos. Al minuto 81, Jonathan Moncada salió y Samuel Camacho ingresó en su lugar, con lo que Comunicaciones volvió a cumplir con el límite establecido.

El caso podría llegar al Órgano Disciplinario de la Liga Nacional. Mixco también podría presentar una apelación para reclamar los puntos, aunque cualquier consecuencia dependerá de la resolución correspondiente.

Jugadores de Comunicaciones y Mixco disputan el balón durante la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo)

No es la primera vez que un equipo guatemalteco enfrenta una situación similar. En el Clausura 2024 Municipal perdió el punto conseguido ante Mixco tras alinear seis jugadores no nacidos en Guatemala siendo sancionado por el Órgano Disciplinario con derrota por 0-3 y una multa de Q15,000 al técnico Sebastián Bini en lo que sienta un precedente directo para el caso de Comunicaciones.

¿Cómo funciona la regla 6+5?

La regla 6+5, vigente en la Liga Nacional desde el Apertura 2019, establece que un equipo puede tener simultáneamente en el campo un máximo de cinco jugadores no nacidos en Guatemala.

Según lo ocurrido ante Mixco, Comunicaciones habría superado ese límite durante cuatro minutos. Estos fueron los seis jugadores extranjeros que coincidieron en el terreno de juego:

Nicolás Olivera — uruguayo

Karel Espino — cubano

Jonathan Moncada — nicaragüense

Dairon Reyes — cubano

Agustín Vuletich — argentino

Omar Duarte — colombiano

El posible incumplimiento se produjo antes del empate de Comunicaciones. Karel Espino convirtió al minuto 94 el penal que estableció el 1-1 definitivo en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Ahora, el resultado podría quedar sujeto a lo que determine el Órgano Disciplinario. Una eventual resolución contra Comunicaciones podría modificar el marcador oficial y beneficiar a Mixco con los tres puntos.