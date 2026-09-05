“Me lo he tomado con toda la responsabilidad”: Kevin García habló tras su debut al frente de Comunicaciones

Kevin García debutó como técnico interino de Comunicaciones con un empate 1-1 ante Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El guatemalteco que venía trabajando en las fuerzas básicas del club asumió el reto con convicción y no tardó en dejar claro su postura sobre la responsabilidad que implica dirigir al equipo albo.

"Es una gran responsabilidad dirigir a este equipo. A veces se piensa que por la palabra interino quita responsabilidad pero me lo he tomado con toda la responsabilidad" afirmó García.

El técnico también habló sobre su conocimiento del plantel lo que considera una ventaja importante en este proceso. "Conozco el camerino, conozco a los jugadores y conocía la metodología de los profes" señaló García quien aprovechó ese conocimiento previo para realizar ajustes tácticos de cara al partido ante Mixco.

El debut no fue perfecto pero García se fue con sensaciones positivas pese al empate. "Tratamos de hacer unos ajustes para venir a sacar un buen resultado acá. No nos vamos conformes y creemos que pudimos haber ganado" expresó el técnico interino dejando claro que el equipo tuvo ocasiones para llevarse los tres puntos.

Declaraciones del técnico interino de Comunicaciones Kevin García. (Video PL: Kevin García).

García y los rumores sobre el técnico definitivo

En torno a su futuro al frente del equipo García fue claro y directo. Sobre los rumores que apuntan a Roberto Montoya como posible técnico definitivo de los Cremas el interino aclaró que el tema no fue abordado. "De momento no tocamos el tema sobre otros entrenadores. Nos queríamos enfocar en este partido" señaló García.

El propio técnico reveló que lleva tiempo esperando su oportunidad en Comunicaciones. Desde el 2023 ha estado en la lista de técnicos del club a la espera de poder ganar un lugar en lo que él mismo define como "el club más grande de Guatemala" en lo que refleja el vínculo especial que tiene con la institución.

La recepción del plantel fue uno de los aspectos más positivos del debut de García al frente de los Cremas. "El grupo me ha recibido bien. Ha habido disposición de los jugadores" afirmó el técnico guatemalteco en lo que augura un ambiente de trabajo positivo durante su etapa interina al frente del conjunto albo.

Comunicaciones sigue en la novena posición de la tabla con ocho puntos en siete jornadas disputadas. Kevin García tendrá el reto de estabilizar al equipo y conseguir resultados que le permitan a los Cremas escalar posiciones en el Apertura 2026 mientras la directiva define al técnico definitivo del banquillo albo.