Oficial: Comunicaciones presenta a Roberto Montoya como su nuevo técnico

Comunicaciones tiene nuevo técnico. El club albo confirmó este domingo la llegada del mexicano Roberto Montoya como director técnico del primer equipo en sustitución de Marco Antonio "Fantasma" Figueroa quien dejó el cargo el lunes pasado.

"Comunicaciones Fútbol Club informa que Roberto Montoya se incorpora a nuestra institución como director técnico del primer equipo" confirmó el club a través de sus redes sociales en lo que fue el anuncio más esperado de la semana en el fútbol guatemalteco.

Montoya no llega solo. Lo acompañan Agustín "Tin" Herrera como asistente técnico Manuel Corona como entrenador de porteros y Juan Miguel Bertani como preparador físico en lo que es un cuerpo técnico con experiencia en el fútbol de la región.

El técnico mexicano conoce bien el fútbol guatemalteco. Ha dirigido a Antigua GFC, Cobán Imperial, Guastatoya y Malacateco en la Liga Nacional siendo este último su club más reciente durante el torneo pasado.

Montoya sabe lo que es ganar en Guatemala

El nuevo estratega crema ya levantó un título en el país. En el Apertura 2022 condujo a Cobán Imperial al campeonato tras imponerse a Antigua GFC en la gran final en lo que le da experiencia y credibilidad para afrontar este nuevo reto.

El técnico no pudo dirigir el partido del sábado ante Mixco que terminó en empate 1-1 con gol de Karel Espino en el tiempo añadido. Kevin García asumió de manera interina ese compromiso mientras se cerraba la contratación de Montoya.

El lunes será el primer día de trabajo del mexicano al frente de los cremas que marchan en la novena posición del Apertura 2026 con ocho puntos en siete jornadas disputadas y con la necesidad urgente de mejorar resultados.