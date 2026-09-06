Oficial: Comunicaciones presenta a Roberto Montoya como su nuevo técnico

Fútbol Nacional

Oficial: Comunicaciones presenta a Roberto Montoya como su nuevo técnico

El técnico mexicano llega acompañado de Agustín Herrera, Manuel Corona y Juan Miguel Bertani, con el reto de enderezar el rumbo de Comunicaciones en el Apertura 2026.

Alejandra Soto

|

time-clock

COMUNICACIONES VS MALACATECO. Se cubri el partido de futbol de Liga Nacional entre Comunicaciones y Malacateco, vlido por la jornada 11 del Clausura 2025/26. Al finalizar, el marcador fue favorable para Comunicaciones 3-2. En la imagen, jugadas del partido. Roberto Montoya, entrenador de Malacateco. Juan Diego Gonzlez. 040326

El mexicano Roberto Montoya dirigirá a Comunicaciones FC en el Apertura 2026 . (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Comunicaciones tiene nuevo técnico. El club albo confirmó este domingo la llegada del mexicano Roberto Montoya como director técnico del primer equipo en sustitución de Marco Antonio "Fantasma" Figueroa quien dejó el cargo el lunes pasado.

"Comunicaciones Fútbol Club informa que Roberto Montoya se incorpora a nuestra institución como director técnico del primer equipo" confirmó el club a través de sus redes sociales en lo que fue el anuncio más esperado de la semana en el fútbol guatemalteco.

Montoya no llega solo. Lo acompañan Agustín "Tin" Herrera como asistente técnico Manuel Corona como entrenador de porteros y Juan Miguel Bertani como preparador físico en lo que es un cuerpo técnico con experiencia en el fútbol de la región.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Comunicaciones Fútbol Club (@cremasoficial)

El técnico mexicano conoce bien el fútbol guatemalteco. Ha dirigido a Antigua GFC, Cobán Imperial, Guastatoya y Malacateco en la Liga Nacional siendo este último su club más reciente durante el torneo pasado.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Por qué Comunicaciones podría perder el punto ante Mixco? Así funciona la regla 6+5

chevron-right

"Me lo he tomado con toda la responsabilidad": Kevin García habló tras su debut al frente de Comunicaciones

chevron-right

Montoya sabe lo que es ganar en Guatemala

El nuevo estratega crema ya levantó un título en el país. En el Apertura 2022 condujo a Cobán Imperial al campeonato tras imponerse a Antigua GFC en la gran final en lo que le da experiencia y credibilidad para afrontar este nuevo reto.

El técnico no pudo dirigir el partido del sábado ante Mixco que terminó en empate 1-1 con gol de Karel Espino en el tiempo añadido. Kevin García asumió de manera interina ese compromiso mientras se cerraba la contratación de Montoya.

El lunes será el primer día de trabajo del mexicano al frente de los cremas que marchan en la novena posición del Apertura 2026 con ocho puntos en siete jornadas disputadas y con la necesidad urgente de mejorar resultados.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Agustín Herrera Apertura 2026 Comunicaciones FC Data Factory Futbol nacional Liga Nacional Roberto Montoya 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM