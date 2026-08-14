“Está claro que el camino no es este”: Tapia hace autocrítica tras la eliminación de Antigua GFC de la Copa Centroamericana

La aventura internacional de Antigua GFC en la Copa Centroamericana llegó a su fin de la peor manera. El conjunto colonial sufrió una contundente derrota 3-0 frente al Marathón de Honduras en el estadio Pensativo, resultado que confirmó su eliminación del torneo y consumó una campaña para el olvido, en la que no ha logrado sumar puntos ni marcar goles en tres jornadas a falta de una jornada.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia llegaba obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones, pero fue superado por un cuadro hondureño que fue de menos a más y terminó imponiéndose con autoridad.

Durante gran parte del primer tiempo, Antigua compitió de tú a tú frente al conjunto verdolaga. El encuentro fue intenso, disputado en la mitad de la cancha y con llegadas en ambos marcos, aunque sin intervenciones determinantes de los guardametas Luis Morán y Jonathan Rougier.

Marathón tomó ventaja justo antes del descanso, cuando Nicolás Messiniti aprovechó una asistencia de José Aguilera, ara marcar el 1-0 al minuto 45. El gol llegó en un momento clave y dejó en desventaja a los coloniales, que no logró reaccionar antes del entretiempo.

En la segunda parte, el conjunto hondureño mantuvo el control del partido. Moreno estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 50 con un remate al travesaño, pero seis minutos después anotó el 2-0 al aprovechar un descuido defensivo tras un tiro de esquina. Antigua buscó el descuento, pero volvió a mostrar problemas defensivos y poca efectividad en ataque.

La goleada se consumó al minuto 75, cuando Damián Ramírez definió una jugada colectiva iniciada y asistida por Messiniti para el definitivo 3-0. Con esta derrota, el conjunto antigueño quedó eliminado de la Copa Centroamericana tras perder sus tres partidos, mientras Marathón se mantiene en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Tras consumarse la eliminación, el técnico argentino Mauricio Tapia compareció en conferencia de prensa y dejó declaraciones que reflejaron su frustración por el momento que atraviesa el equipo.

“Hoy, como entrenador, nunca me sentí tan solo como entrenador como esta noche. Me siento totalmente desprotegido desde afuera hacia adentro y, por más que los chicos intentan, no nos da. Esa es la realidad”, expresó Tapia.

El estratega reconoció que los resultados obligan a una reflexión dentro de la institución sobre la dirección del proyecto deportivo. “El proyecto debe releer si estamos bien encaminados o no para este tipo de competencia. Si me tengo que guiar por lo que hizo el equipo en estas tres presentaciones, está claro que el camino no es este”, mencionó.

Tapia también fue autocrítico al analizar el rendimiento del equipo y señaló que los números reflejan las limitaciones mostradas en el certamen. “Más allá de que hagamos buenos pasajes o que seamos superiores en algunos momentos, la realidad marca que no nos da. Hemos jugado tres partidos, dos de local, no hemos podido hacer un gol y, aunque tengamos situaciones, con muy poco nos hacen daño”, afirmó el entrenador.

Finalmente, lamentó la imagen mostrada por sus jugadores durante el segundo tiempo frente al conjunto hondureño. “Hoy quedamos totalmente desdibujados en el segundo tiempo. Son de esas noches en las que uno mira para adentro y no encuentra soluciones, y hacia afuera tampoco las encontraste cuando tuviste que encontrarlas”, expresó.

Las palabras del entrenador evidencian el golpe que representa esta eliminación para Antigua GFC, que apostaba por tener protagonismo internacional.