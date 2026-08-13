Antigua GFC queda eliminado en casa tras goleada 3-0 de Marathón en la Copa Centroamericana

Antigua GFC quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 tras caer 0-3 ante Marathón de Honduras en el estadio Pensativo, en una noche amarga para el conjunto colonial, que volvió a mostrar una preocupante falta de respuestas y se despidió del torneo con su tercera derrota consecutiva.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Tapia llegaba obligado a sumar para mantener vivas sus posibilidades, pero terminó completamente superado en la segunda mitad. Nicolás Ariel Messiniti abrió el marcador al 45+2 y Yairo Moreno amplió la ventaja al minuto 56.

La sentencia llegó al minuto 75, cuando Damin Ramírez aprovechó la oportunidad para marcar el tercero y terminar de liquidar las aspiraciones del conjunto guatemalteco.

La eliminación deja a Antigua con una participación para el olvido.

Antes había perdido 2-1 frente a Alianza en El Salvador y 0-2 contra Real Estelí en el Pensativo, por lo que cerró su recorrido con tres derrotas consecutivas y sin conseguir puntos.

🇭🇳🦖YA ES PALIZA PARA EL MONSTRUO VERDE



Damín Ramírez anota el tercero para Marathón, que gana el partido con comodidad ante Antigua.💥



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La situación representa un duro golpe para el futbol guatemalteco, que esta semana tampoco pudo celebrar con Deportivo Mixco, goleado 3-0 por Saprissa en Costa Rica, ni con Xelajú MC, que sufrió un contundente 5-2 ante Plaza Amador en Panamá.

Así, los tres representantes guatemaltecos que tuvieron actividad esta semana terminaron derrotados, en una jornada especialmente negativa para el país en la Copa Centroamericana.