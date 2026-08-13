Antigua GFC queda eliminado en casa tras goleada 3-0 de Marathón en la Copa Centroamericana

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Antigua GFC queda eliminado en casa tras goleada 3-0 de Marathón en la Copa Centroamericana

El equipo de Mauricio Tapia sufrió su tercera derrota consecutiva y Guatemala cerró una semana negativa en el torneo regional, con tres caídas y 11 goles recibidos.

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AMDEP899. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 13/08/2026.- Guillermo Carbonell (d) de Antigua GFC disputa el balón con Brian Farioli de Marathón este jueves, en un partido de la fase de grupos por la Copa Centroamericana de Concacaf, en el estadio Pensativo, en Antigua Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Guillermo Carbonell (d) de Antigua GFC disputa el balón con Brian Farioli de Marathón este jueves, en un choque de la fase de grupos por la Copa Centroamericana de Concacaf, en el estadio Pensativo, en Antigua Guatemala (Foto Prensa Libre: EFE)

Antigua GFC quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 tras caer 0-3 ante Marathón de Honduras en el estadio Pensativo, en una noche amarga para el conjunto colonial, que volvió a mostrar una preocupante falta de respuestas y se despidió del torneo con su tercera derrota consecutiva.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Tapia llegaba obligado a sumar para mantener vivas sus posibilidades, pero terminó completamente superado en la segunda mitad. Nicolás Ariel Messiniti abrió el marcador al 45+2 y Yairo Moreno amplió la ventaja al minuto 56.

La sentencia llegó al minuto 75, cuando Damin Ramírez aprovechó la oportunidad para marcar el tercero y terminar de liquidar las aspiraciones del conjunto guatemalteco.

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La eliminación deja a Antigua con una participación para el olvido.

Antes había perdido 2-1 frente a Alianza en El Salvador y 0-2 contra Real Estelí en el Pensativo, por lo que cerró su recorrido con tres derrotas consecutivas y sin conseguir puntos.

La situación representa un duro golpe para el futbol guatemalteco, que esta semana tampoco pudo celebrar con Deportivo Mixco, goleado 3-0 por Saprissa en Costa Rica, ni con Xelajú MC, que sufrió un contundente 5-2 ante Plaza Amador en Panamá.

Así, los tres representantes guatemaltecos que tuvieron actividad esta semana terminaron derrotados, en una jornada especialmente negativa para el país en la Copa Centroamericana.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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