“Nunca había visto eso en mi vida”: el emotivo mensaje de Casemiro a Messi tras su regreso al Inter Miami

Casemiro destacó el compromiso de Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, quien se puso a disposición del entrenador para disputar este miércoles el partido de la Leagues Cup contra León, pese al fallecimiento de su padre el pasado fin de semana.

"Es un ejemplo. Seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tuvo un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble; nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos es que darle las gracias por estar aquí", expresó el reciente fichaje del Inter Miami después de la derrota por 2-3.

El centrocampista brasileño aseguró que este tipo de gestos explican por qué Messi "es tan grande" y lo consideró "uno de los mejores de la historia, si no el mejor".

El astro argentino disputó los segundos 45 minutos del encuentro, pese a que todavía no se había reincorporado a los entrenamientos del Inter Miami desde la muerte de su padre el sábado, cuando viajó a Argentina acompañado de su familia.

La presencia de Messi, sin embargo, no fue suficiente para evitar la derrota frente a León y la eliminación del Inter Miami de la Leagues Cup, competición que conquistó en 2023 y en la que alcanzó la final el año pasado.

"Es difícil, sobre todo cuando se pierde, pero sabemos que tenemos que seguir creciendo. Era una competición que tenía muchas ganas de ganar", reconoció Casemiro, quien admitió que la eliminación dejó "tocada" a la plantilla.

Tras quedar fuera de la Leagues Cup, al Inter Miami únicamente le queda la MLS Cup como posibilidad de conquistar un título esta temporada. El equipo también había sido eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, uno de sus principales objetivos del año.

¡Palabras de respeto! Casemiro se rindió ante Messi tras su regreso al Inter Miami: "Es un ejemplo, por eso es el mejor de la historia". 🐐🙏 pic.twitter.com/skXLdSra2C — Tres de Sus Goles (@TresDeSusGoles) August 13, 2026

El conjunto de Miami se despidió de la Leagues Cup con apenas una victoria en tres partidos y siete goles recibidos, números que reflejan los problemas defensivos que ha mostrado el equipo.

Casemiro, quien llegó al club para reforzar el mediocampo y aportar equilibrio defensivo, recordó que esa responsabilidad corresponde a todo el conjunto.

"En el futbol atacan todos y defienden todos", señaló el brasileño. Pese a las recientes eliminaciones, Casemiro destacó la situación del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), donde ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este.

El brasileño agregó que desde su llegada al club le dejaron claro que el objetivo es competir por títulos y que en el Inter Miami existe la exigencia de ganar y levantar trofeos.