¿Se retira Lionel Messi? La pérdida de su padre y el antecedente de Tevez abren dudas sobre su futuro

La muerte de Jorge Messi afectó profundamente a Lionel Andrés Messi, uno de los mejores jugadores en la historia del futbol mundial. El padre del futbolista argentino falleció el sábado 8 de agosto y, cinco días después, el jugador del Inter Miami rompió el silencio con una carta en la que recordó y agradeció a quien fue una figura clave en su vida personal y profesional.

En su mensaje, Messi expresó la dificultad de aceptar la muerte de su padre y recordó el vínculo diario que mantenían. Jorge fue su padre, representante y consejero, y lo acompañó desde sus primeros pasos en el futbol hasta la cima del deporte mundial.

La carta del capitán argentino generó reacciones entre los aficionados, especialmente por una frase que abrió dudas sobre su continuidad en las canchas. “Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

La declaración no significa que Lionel Messi haya anunciado su retiro. Hasta ahora, no existe una decisión oficial ni una fecha establecida para el final de su carrera. Sin embargo, sus palabras reflejan el impacto que le ha causado la muerte de su padre y plantean dudas sobre su futuro deportivo.

Messi, quien ha ganado prácticamente todos los títulos posibles con clubes y la selección argentina, se encuentra en la etapa final de su carrera. Campeón del mundo, múltiple ganador del Balón de Oro, leyenda del Barcelona, exjugador del PSG y actual figura del Inter Miami, el rosarino parecía tener encaminado el cierre de su carrera. La muerte de Jorge Messi, sin embargo, podría influir en sus decisiones futuras.

En su carta, Lionel también recordó que su padre le pedía jugar el último Mundial. Contó que, días antes del torneo, la salud de Jorge empeoró y que durante cada partido esperaba un mensaje suyo. Esa ausencia, según relató Messi, le hizo comprender que la situación era más delicada de lo que imaginaba.

El futbolista también lamentó que su padre no pudiera disfrutar plenamente lo vivido en ese torneo y confesó que intentó llevar a Argentina lo más lejos posible para darle tiempo a Jorge de recuperarse y acompañarlo.

El recuerdo de Carlos Tevez y una historia similar

La incertidumbre sobre el futuro de Messi hizo recordar el caso de compatriota Carlos “El Apache” Tevez, otro futbolista argentino que vivió una situación similar.

Tevez decidió retirarse del futbol profesional en el 2022 y, tiempo después, explicó que una de las principales razones fue la muerte de su padre, el exjugador de Boca Juniors confesó que perdió las ganas de seguir jugando después de la muerte de quien consideraba su “fan número uno”.

Tevez contó que un día se levantó y le dijo a su esposa que no jugaría más. Explicó que, desde niño, su padre iba a verlo, lo acompañaba y disfrutaba observarlo en la cancha. Al perderlo, sintió que ya no tenía la misma motivación.

Ese antecedente hace que algunos aficionados se pregunten si Messi podría atravesar un proceso parecido. La comparación surge por el dolor, el vínculo entre padre e hijo y la importancia que ambos futbolistas atribuyeron a esa figura familiar en sus carreras.

Sin embargo, existe una diferencia importante: Tevez tomó la decisión de retirarse y después explicó sus razones. Messi, por ahora, no ha comunicado ninguna decisión definitiva. Sus palabras únicamente expresan dudas sobre cuánto tiempo más seguirá jugando.

Con el fallecimiento de Jorge Messi se me vino a la mente esta declaración de Tevez y la decisión de retirarse



“Me levante y dije: ‘no juego más, para nadie. Había perdido a mi fan número uno”. pic.twitter.com/MZRlsbQs4d — BOCA JUNIORS 🇸🇪 (@PadreBostero) August 8, 2026

Una decisión que solo dependerá de Messi

La carrera de Lionel Messi ha estado marcada por la exigencia, los triunfos y una estrecha relación con su familia. Jorge Messi estuvo presente desde sus entrenamientos de niño en Rosario hasta las grandes noches en Europa, los títulos con Argentina y su etapa en Estados Unidos.

Por eso, la frase sobre sus dudas no puede interpretarse como un anuncio de retiro. Messi habló como hijo en medio del duelo, no como futbolista que anuncia el final de su carrera. Aun así, sus palabras plantean una pregunta: ¿podría la muerte de su padre adelantar su retiro?

Por ahora, no hay respuesta. Lionel Messi continúa como jugador del Inter Miami y no ha informado de una decisión oficial sobre su futuro. Sus declaraciones muestran que atraviesa un momento de duelo y que la muerte de su padre también influye en la forma en que observa su continuidad en el futbol. El tiempo determinará si Messi continúa compitiendo o si esta pérdida adelanta su retiro.