“No sé qué voy a hacer sin vos”: Messi despide a su padre Jorge con un emotivo mensaje

El astro argentino recordó su infancia, el vínculo con su padre, los últimos meses de enfermedad y lo que vivió durante el Mundial, en una extensa publicación acompañada por una fotografía de ambos.

Lionel Messi rompió el silencio tras la muerte de su padre, Jorge Messi, y le dedicó un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales.

El futbolista publicó la mañana de este miércoles 12 de agosto, una fotografía junto a su padre y escribió una despedida en la que repasó una relación que fue mucho más allá del vínculo familiar: Jorge fue su padre, amigo y representante, además de una de las personas que lo acompañó desde sus primeros pasos en el futbol.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, escribió Messi al comenzar su mensaje.

El capitán argentino reconoció que todavía le resulta difícil imaginar que ya no volverá a verlo ni a conversar con él, aunque también aceptó que su partida puso fin al sufrimiento que atravesaba. Aun así, lamentó que se haya ido demasiado pronto porque, aseguró, todavía les quedaban momentos por compartir.

Uno de los pasajes más emotivos de la publicación estuvo relacionado con el último Mundial. Messi recordó que Jorge le pedía constantemente que jugara el torneo y relató que, días antes de su inicio, fue cuando peor se encontraba. Su madre, Celia Cuccittini, le transmitía esperanza y él mantenía la ilusión de que su padre pudiera viajar para verlo. Incluso le decía que llegarían a la final para que pudiera estar presente.

Durante la competencia, Messi esperaba después de cada partido el mensaje de su padre. La ausencia de esas conversaciones le hizo comprender que la situación era realmente delicada. A pesar de ello, siguió pensando en llegar lo más lejos posible con la esperanza de darle tiempo a Jorge para recuperarse y presenciar al menos un encuentro.

Argentina llegó a la final, pero Jorge no pudo estar. Messi contó que quería conquistar el título para llevárselo y mostrárselo a su padre, pero también recordó las dificultades físicas que atravesó durante el torneo. “Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, relató el futbolista, quien lamentó que ambos no pudieran conversar sobre todo lo ocurrido después de aquella final.

Messi también recordó la relación cotidiana que mantuvo con su padre. Contó que hablaban todos los días y se veían cuando sus compromisos se lo permitían. Por eso, una de las preguntas más difíciles que dejó en su mensaje fue cómo continuar ahora. Incluso puso en duda cuánto tiempo más seguirá jugando al futbol: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió.

El argentino volvió entonces a su infancia en Rosario. Recordó que Jorge lo llevaba a los entrenamientos después de trabajar y que, cuando no podía hacerlo, era su madre quien lo acompañaba. También destacó que su padre no faltaba a sus partidos, que sufría y disfrutaba viéndolo jugar y que, aunque no solía regalarle demasiados elogios, siempre estuvo presente.

“Fuiste papá, amigo y representante”, escribió Messi para resumir el papel que Jorge desempeñó durante su vida. También recordó los consejos, los reproches y las discusiones que tuvieron, pero aseguró que, con el tiempo, muchas veces terminaba comprobando que su padre tenía razón. Para el futbolista, Jorge supo ocupar el lugar que necesitaba en cada momento y nunca dejó de acompañarlo.

La despedida también estuvo dirigida hacia el futuro. Messi aseguró que extrañará profundamente a su padre, pero que permanecerá presente en la educación de sus hijos, a quienes intenta criar de la misma manera en que él y su familia fueron educados.

“Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, escribió Messi al cerrar su mensaje.

Jorge Messi falleció el sábado 8 de agosto, a los 68 años, en Rosario, después de permanecer internado en el Sanatorio Centro de esa ciudad por una prolongada situación de salud. Lionel Messi viajó desde Estados Unidos junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos para acompañar a su familia en la despedida, realizada el domingo en el cementerio privado El Prado.

El fallecimiento de Jorge significó la pérdida de una figura fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel Messi. Desde los primeros entrenamientos del niño que comenzaba a jugar en Rosario hasta la carrera que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de la historia, su padre estuvo cerca. Ahora, Messi afronta su ausencia con una carta en la que deja claro cuánto significó Jorge en su vida.

Este fue es el mensaje completo que Messi compartió en sus redes sociales:



"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí…

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa. "