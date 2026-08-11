Saprissa derrota 3-0 a Mixco y complica su futuro en la Copa Centroamericana 2026

Mixco sumó su segundo revés en la Copa Centroamericana 2026 al caer 3-0 frente al Saprissa de Costa Rica, resultado que complica el panorama del conjunto guatemalteco en el Grupo C del torneo regional.

El cuadro costarricense liquidó el partido en apenas 32 minutos.

Newton Williams abrió el marcador al minuto 4 con un potente cabezazo y celebró el tanto al estilo de Cristiano Ronaldo.

Dos minutos después, Gerson Torres apareció para ampliar la ventaja tras una asistencia del número 11 del conjunto morado.

El dominio del equipo dirigido por Hernán Medford fue evidente durante el primer tiempo.

Saprissa continuó manejando el partido a su ritmo y al minuto 29 volvió a celebrar, aunque la anotación fue invalidada por fuera de juego.

La insistencia tuvo recompensa tres minutos después, cuando Kendall Waston marcó de cabeza el 3-0 después de una jugada originada en un tiro de esquina. Con esa ventaja, el llamado Monstruo Morado tomó el control absoluto del encuentro.

Mixco tuvo una oportunidad para descontar mediante un tiro penalti, pero Nicolás Martínez no logró vencer al guardameta costarricense. El portero adivinó la dirección del disparo y evitó que el delantero guatemalteco recortara la diferencia.

El resultado deja a Saprissa con paso perfecto después de sus victorias sobre Umecit, por 2-1 como visitante, y Alianza, por 2-1 como local.

Para Mixco, en cambio, significa su segunda derrota consecutiva, luego del 2-0 sufrido ante Olimpia en la primera jornada.

El Deportivo Mixco disputará sus dos últimos compromisos de la fase de grupos como local: el 19 de agosto contra Umecit y el 27 de agosto frente a Alianza de Panamá.

La Copa Centroamericana clasifica a los dos primeros de cada grupo a los cuartos de final.