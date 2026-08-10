¿Le queda grande el reto a “El Fantasma” Figueroa? Comunicaciones no encuentra identidad ni funcionamiento

El inicio del Torneo Apertura 2026 no ha sido el esperado para Comunicaciones. La derrota frente a Aurora en la tercera jornada dejó más dudas que certezas en el entorno albo, luego de una actuación en la que el conjunto dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa fue ampliamente superado en todas sus líneas y mostró una preocupante falta de identidad en el terreno de juego.

El equipo crema nunca logró encontrarse durante los 90 minutos y terminó dejando una imagen negativa ante un Aurora que fue superior de principio a fin. Más allá del resultado, el funcionamiento colectivo volvió a ser uno de los principales cuestionamientos para un plantel que hasta ahora no logra reflejar una idea clara de juego.

La situación resulta más llamativa porque, para este torneo, Figueroa tuvo la oportunidad de conformar gran parte del equipo. Más de 12 jugadores abandonaron la institución durante la reestructuración y únicamente llegaron ocho refuerzos para afrontar el Apertura 2026. Sin embargo, los resultados continúan sin acompañar al estratega chileno.

Tras tres jornadas disputadas, Comunicaciones acumula una victoria, un empate y una derrota, para sumar cuatro puntos. Aunque el campeonato recién comienza, la afición blanca observa con preocupación el desempeño del equipo, especialmente después de haber vivido la peor temporada de su historia reciente, en la que aseguró la permanencia hasta en las últimas jornadas.

Cuando fue presentado hace un poco más de 7 meses, el "fantasma" Figueroa mencionó que Comunicaciones sería un equipo ofensivo, capaz de mantener la misma propuesta futbolística como local y visitante. Sin embargo, esa promesa aún no se refleja en el terreno de juego. Lejos de mostrar una identidad clara, el conjunto albo continúa evidenciando varias de las falencias que arrastró en torneos anteriores, con dificultades para generar juego y poca capacidad para asumir el protagonismo de los partidos.

Otro aspecto que genera cuestionamientos es la escasa participación de los jugadores juveniles. En el torneo pasado, Comunicaciones tuvo que recurrir a cuatro jóvenes en la última jornada para completar los minutos reglamentarios y evitar una sanción deportiva.

Además, el equipo parece depender más del esfuerzo físico que de una idea futbolística definida, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el rumbo del proyecto encabezado por el técnico chileno.

Las primeras tres jornadas reflejan esa realidad. En el debut frente a Suchitepéquez, los cremas sufrieron para rescatar un empate en un partido donde fueron superados durante varios tramos. Posteriormente, derrotaron por la mínima diferencia a San Pedro, aunque terminaron pidiendo la hora tras dos expulsiones y una actuación que dejó más interrogantes que satisfacciones.

Frente a Aurora, los problemas quedaron nuevamente expuestos. El conjunto aurinegro desnudó las falencias tácticas del equipo de Figueroa y aprovechó otra jornada marcada por la indisciplina. Comunicaciones volvió a terminar el encuentro con menos jugadores y acumula cuatro expulsados en apenas tres fechas, una cifra preocupante para un plantel corto que no puede darse el lujo de perder efectivos partido tras partido.

El panorama comienza a inquietar a una institución acostumbrada a pelear por títulos. Hoy, el equipo no muestra una identidad clara, carece de funcionamiento colectivo y varios futbolistas parecen estar lejos del nivel que exige vestir la camisola alba. Por ello, las críticas ya no apuntan únicamente al rendimiento individual de los jugadores, sino también al trabajo del cuerpo técnico.

La gran interrogante es si los problemas responden a las limitaciones de la plantilla o si el entrenador aún no encuentra la fórmula adecuada para hacer funcionar al equipo. Lo cierto es que el campeonato comienza a tomar forma y Comunicaciones no ha mostrado argumentos convincentes frente a rivales que, al menos sobre el papel, no figuran entre los principales candidatos al título.

Ahora, el cuadro crema deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso ante Malacateco. Será una prueba importante para medir la capacidad de reacción del plantel, que llega con más dudas que certezas y con la obligación de sumar los tres puntos para evitar que reaparezcan los fantasmas de la temporada anterior.

Por el momento, la afición continúa esperando respuestas de un equipo que está lejos de las expectativas generadas al inicio del torneo y que necesita encontrar cuanto antes un rumbo claro si desea volver a ser protagonista en el futbol guatemalteco.

MACHÓN SE EXPRESA

La derrota de Comunicaciones sigue generando reacciones dentro del entorno albo. Uno de los que se pronunció fue el exvolante y referente crema, Martín Machón, quien lanzó un fuerte llamado de atención tras el partido en el que el conjunto aurinegro anotó tres goles en apenas 45 minutos.

El histórico exjugador de Comunicaciones considera que es momento de que el equipo haga un análisis profundo de la situación que atraviesa el equipo " Es un momento en el que Comunicaciones, como equipo, debe asumir su responsabilidad y hacer una autocrítica profunda de lo que está sucediendo, porque la camisola de los cremas pesa y exige. Es tiempo de reaccionar y no solo hablar”, expresó Machón.

El exvolante también manifestó su preocupación por la imagen que está mostrando el club y aseguró que el equipo está perdiendo parte de la identidad que históricamente lo ha caracterizado. “Preocupa que Comunicaciones esté perdiendo su identidad y eso no se puede permitir. Cuerpo técnico y jugadores, en ustedes está poder hacer este cambio. Tienen la oportunidad de revertir esta situación; el torneo apenas comienza, pero hay que tener claro que la camisola de Comunicaciones exige”, agregó.

Finalmente, Machón destacó que representar al conjunto albo implica mucho más que practicar un buen futbol dentro del terreno de juego. " No solo se trata de jugar bien al fútbol, sino también de demostrar carácter. No se puede permitir un tipo de partido como este”, concluyó.