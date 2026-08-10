Liga Nacional: estos fueron los resultados de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

La tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala dejó emociones, sorpresas y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Municipal aprovechó su condición de local para mantener su paso perfecto y adueñarse en solitario del liderato, mientras que San Pedro continúa como la gran revelación del campeonato tras conseguir una contundente goleada en su torneo de debut en la máxima categoría. Además, Aurora celebró su primera victoria del certamen al derrotar a Comunicaciones, mientras que Marquense continúa sin sumar puntos luego de tres fechas.

La jornada comenzó el viernes con un intenso encuentro en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibió a Xelajú MC en un partido que terminó igualado 2-2. Cuando parecía que los superchivos se llevaban la victoria, los Toros rescataron un agónico empate como locales para repartir puntos.

La actividad continuó el sábado con el triunfo de Deportivo Mixco sobre Marquense por 1-0. El conjunto chicharronero aprovechó su condición de local para sumar su segunda victoria del torneo y continuar escalando posiciones. Por su parte, los Leones siguen sin encontrar el rumbo en el campeonato, ya que tras tres jornadas no han sumado unidades y ocupan el último lugar de la clasificación.

Uno de los resultados más llamativos de la jornada se produjo en el estadio Guillermo Slowing, donde Aurora derrotó 3-1 a Comunicaciones. El cuadro aurinegro obtuvo su primera victoria del campeonato con una sobresaliente actuación colectiva, mientras que los albos firmaron una presentación para el olvido. El compromiso estuvo marcado por la intensidad y registró tres expulsiones, en una tarde redonda para los militares.

En otro de los encuentros del sábado, Antigua GFC se hizo fuerte en casa y venció 2-0 a Guastatoya. Con este resultado, los coloniales alcanzaron seis puntos y tienen un partido pendiente, situación que los mantiene en la pelea por los primeros lugares. Además, le quitaron el invicto a Guastatoya, que había comenzado el torneo con pleno de victorias.

El domingo, en el estadio Municipal de San Pedro, los supergallos vivieron una jornada histórica. El conjunto shecano goleó 3-0 a Suchitepéquez y confirmó su gran inicio de campeonato. Con este resultado, San Pedro sumó su segundo triunfo del torneo y continúa consolidándose como una de las grandes sorpresas del Apertura 2026 en su primera temporada en la Liga Nacional.

La jornada concluyó con la victoria de Municipal por 2-0 sobre Cobán Imperial. Los escarlatas aprovecharon su condición de local para conseguir su tercera victoria consecutiva del torneo, mantenerse invictos y adueñarse en solitario del liderato de la clasificación. El equipo rojo muestra solidez en este arranque de campeonato y se perfila como uno de los principales candidatos al título.

Resultados de la tercera jornada

Malacateco 2-2 Xelajú MC

Deportivo Mixco 1-0 Marquense

Aurora 3-1 Comunicaciones

Antigua GFC 2-0 Guastatoya

San Pedro 3-0 Suchitepéquez

Municipal 2-0 Cobán Imperial

La tercera fecha del Apertura 2026 confirmó el buen momento de Municipal y de San Pedro, la sorpresa del torneo. Además, Aurora celebró por primera vez, Antigua sigue al acecho de los primeros lugares y Marquense continúa como el único equipo que no ha sumado puntos en el campeonato.