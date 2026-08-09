San Pedro golea 3-0 a Suchitepéquez y sigue siendo uno de los equipos revelación del Apertura 2026

San Pedro volvió a confirmar su buen momento en el Apertura 2026 al golear 3-0 a Suchitepéquez. Los Gallos, dirigidos por Edwin "Chino" Vásquez, dominaron el encuentro disputado en el estadio Municipal de San Pedro.

El conjunto sampedrano resolvió buena parte del partido durante un primer tiempo en el que controló el balón y generó las mejores oportunidades. La superioridad se reflejó rápidamente en el marcador ante un Suchitepéquez que tuvo dificultades para reaccionar.

Germán Águila abrió el marcador al minuto 17 con un cabezazo que puso en ventaja a los locales. El gol dio confianza a San Pedro, que mantuvo la presión y continuó buscando espacios para ampliar la diferencia.

Al minuto 30 apareció Sebastián Colón con un golazo de larga distancia para colocar el 2-0. Apenas cuatro minutos después, Yasnier Matos quedó solo frente al portero y convirtió el tercero para encaminar la goleada.

Suchitepéquez intentó reaccionar durante el segundo tiempo, pero no consiguió reducir la diferencia. San Pedro bajó el ritmo y administró el resultado con tranquilidad, consciente de la ventaja conseguida durante los primeros 45 minutos.

La situación se complicó todavía más para los Venados al minuto 75, cuando Elmer Monroy fue expulsado por un codazo. La decisión fue confirmada después de la revisión del FVS y dejó a Suchitepéquez con diez jugadores.

San Pedro conservó el 3-0 hasta el pitazo final y llegó a seis puntos en el Apertura 2026. Suchitepéquez, por su parte, cerró la tercera jornada con apenas un punto y con la necesidad de mejorar en las próximas fechas.