Antigua GFC se impuso 2-0 ante Guastatoya y cortó su racha de victorias en el Apertura 2026

Antigua GFC sumó su segunda victoria en el Apertura 2026. Los coloniales dirigidos por Mauricio Tapia vencieron 2-0 a Guastatoya en el estadio Pensativo para consolidarse entre los líderes del torneo nacional y cortar al mismo tiempo la racha de victorias consecutivas que traían los orientales en el campeonato.

El partido fue parejo en los primeros minutos con Guastatoya plantándose bien atrás y respondiendo con algunas llegadas peligrosas de Víctor Ávalos. Antigua dominó territorialmente pero no encontraba el camino al gol ante un bloque defensivo ordenado de los orientales.

El quiebre llegó al minuto 42 cuando el árbitro señaló penal a favor de los coloniales. Camilo Mora no perdonó desde los once metros y puso el 1-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso en el estadio Pensativo.

Guastatoya salió a buscar el empate en el complemento pero todo cambió al minuto 51 cuando Denilson Sánchez recibió la tarjeta roja confirmada por el FVS dejando a los orientales con diez jugadores en el momento más importante del partido.

Antigua GFC / PL

Con la superioridad numérica Antigua tomó el control total del encuentro y presionó sobre la portería de Rubén Escobar que respondió con varias intervenciones para mantener con vida a los orientales durante varios minutos.

Al minuto 65 William Fajardo aprovechó un espacio dentro del área para rematar de derecha y vencer a Escobar poniendo el 2-0 definitivo que sentenció la victoria colonial en el estadio Pensativo.

Guastatoya intentó acortar distancias en los minutos finales pero sin encontrar el camino al gol ante una defensa de Antigua bien ordenada que no dio opciones en el cierre del partido.

Antigua GFC consolida su posición entre los líderes del Apertura 2026 mientras que Guastatoya cierra la tercera jornada con su primera derrota del torneo en lo que fue un resultado importante para los coloniales de cara a las próximas jornadas del campeonato.