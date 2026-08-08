Jorge Sotomayor le da el triunfo a Mixco ante un Marquense que sigue sin sumar en el Apertura 2026

Mixco sumó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026. Los Chicharroneros vencieron 1-0 a Marquense en el estadio Santo Domingo de Guzmán gracias al gol tardío de cabeza de Jorge Sotomayor al minuto 83 en lo que fue un partido muy parejo.

"Feliz por el triunfo, fue sufrido por el calor y la cancha pero muy contento por mi gol" afirmó el defensor que apareció en el momento más importante del partido para darle los tres puntos a los Chicharroneros con un certero cabezazo.

El jugador también se refirió al reto que representa afrontar simultáneamente el torneo local y la Copa Centroamericana. "Ha sido un reto nos ha tocado rotar de posición incluso pero estamos siempre listos para afrontar esto y lo que se venga" señaló Sotomayor dejando claro que el grupo está preparado para cualquier exigencia del calendario.

El partido tuvo un primer tiempo muy disputado pero sin grandes ocasiones de gol. Mixco tuvo mayor posesión sin lograr superar la defensa ordenada de Marquense mientras que los Leones respondieron con llegadas esporádicas sin comprometer seriamente la portería visitante.

Kevin Gordillo / PL

El FVS también tuvo protagonismo en la primera mitad. Mixco solicitó una revisión al minuto 39 por un posible penal que fue descartado mientras que Marquense también pidió revisión al minuto 24 para evaluar una posible expulsión que igualmente no prosperó dejando a ambos sin tarjetas disponibles para el segundo tiempo.

En el complemento el partido siguió parejo con pocas ocasiones claras. Un gol de Nicolás Martínez fue anulado al minuto 47 por falta ofensiva y el encuentro parecía encaminarse al empate cuando Sotomayor apareció en el minuto 83 para rematar de cabeza y poner el 1-0 definitivo.

Kevin Gordillo / PL

Marquense intentó reaccionar en los minutos finales pero sin encontrar el camino al arco visitante. Los Leones que llegaban con la necesidad urgente de sumar se quedaron nuevamente sin puntos completando tres derrotas consecutivas en el peor arranque del Apertura 2026 para cualquier equipo del campeonato.

Con este triunfo Mixco suma seis puntos en las últimas dos jornadas y escala posiciones en la tabla del Apertura 2026 consolidando su recuperación mientras que Marquense cierra la tercera jornada en el fondo de la clasificación con cero puntos y la presión de necesitar resultados positivos de manera urgente.