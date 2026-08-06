Crisis del futbol guatemalteco: las selecciones de Guatemala encadenan fracasos en 2026

Un fracaso dejó de ser accidente para convertirse en costumbre. Desde que la Selección Nacional de Guatemala desperdició la oportunidad de clasificar a la Copa del Mundo 2026, el futbol guatemalteco no ha hecho más que acumular decepciones. Lo que parecía un tropiezo aislado terminó destapando una realidad incómoda: las selecciones nacionales atraviesan una crisis de resultados que refleja las profundas carencias estructurales del balompié nacional.

La Bicolor absoluta abrió el año de la peor manera. Perdió los cuatro partidos de preparación que disputó y recibió 14 goles. Más allá de los marcadores, el equipo evidenció falta de identidad, solidez defensiva y capacidad de reacción.

La siguiente decepción llegó en febrero con la Selección Sub-17 de Guatemala. En casa y por segundo año consecutivo, Guatemala volvió a quedarse sin Mundial Sub-17 tras ser eliminada por Haití, exactamente el mismo rival que la había dejado fuera un año antes. Ni la localía ni el formato ampliado de 48 selecciones fueron suficientes para romper una historia que se repitió de la misma manera.

La selección que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana, tampoco estuvo a la altura.

Bajo la dirección de Willy Coito Olivera perdió todos sus compromisos frente a República Dominicana, Venezuela y México, dejando una imagen muy distante de lo que exige una representación nacional.

DE NUEVO SIN MUNDIAL

La Selección Sub-20 de Guatemala tampoco escapó al fracaso. Aunque el formato le permitió mantenerse con vida tras un rendimiento irregular en la fase de grupos, volvió a quedarse en la orilla del Mundial Sub-20. Ante Estados Unidos mostró momentos competitivos e incluso estuvo en ventaja, pero los errores defensivos y la incapacidad para sostener el resultado terminaron condenándola por segundo Premundial consecutivo.

Si bien la responsabilidad de conducir los procesos corresponde a la Federación Nacional de Futbol, la raíz del problema va mucho más allá, donde los clubes también son responsables de estos reveses nacionales. Los constantes fracasos reflejan la deficiente formación de futbolistas en los clubes, incapaces de producir jugadores preparados para competir al máximo nivel. Ni el reclutamiento de futbolistas en el extranjero ha logrado cambiar una realidad que hoy expone el verdadero nivel del futbol guatemalteco.

FEMENINA SE UNE

El panorama también golpeó al futbol femenino de Guatemala. La Selección Sub-17 Femenina desperdició la oportunidad de pelear por su primer Mundial al caer frente a Haití, cuando un empate le bastaba para seguir con vida. Después, la Selección Mayor Femenina de Guatemala quedó eliminada de la Concacaf W al perder 0-3 contra Costa Rica, despidiéndose de la lucha por el Mundial de Brasil y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.