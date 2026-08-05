Las cinco claves del fracaso de Guatemala Sub-20 que la dejó sin Mundial ante Estados Unidos

La Selección Sub-20 de Guatemala sufrió una nueva decepción internacional al quedar eliminada en los cuartos de final del Premundial de Concacaf, tras perder 3-1 contra Estados Unidos.

El resultado dejó al combinado dirigido por el argentino Sebastián Bini sin el boleto para la Copa Mundial Sub-20, que se disputará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El conjunto nacional llegó al torneo con el objetivo de clasificar a su tercera Copa del Mundo de la categoría, después de sus históricas participaciones en Colombia 2011 y Argentina 2023. Sin embargo, la Bicolor no cumplió la meta y quedó eliminada.

Guatemala avanzó a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos, luego de conseguir una sola victoria. En los cuartos de final enfrentó a Estados Unidos, una de las potencias de la región. Aunque compitió de buena manera durante los primeros 45 minutos, no sostuvo su rendimiento en la segunda mitad y terminó superada por el conjunto de las Barras y las Estrellas.

Las claves de la derrota de Guatemala

No supo conservar la ventaja

Durante gran parte del primer tiempo, Guatemala incomodó a Estados Unidos con una presión intensa y un planteamiento ordenado. El esfuerzo tuvo recompensa al minuto 36, cuando Óscar de León abrió el marcador para la Bicolor.

Después del gol, Guatemala dispuso de un par de oportunidades para ampliar la ventaja, pero no las concretó. Cuando parecía que se iría al descanso con la mínima diferencia a favor, Brandon Dayes empató en la última jugada de la primera mitad tras un tiro de esquina.

Ese gol representó un golpe anímico para Guatemala. Lo que pudo ser un descanso con ventaja y confianza terminó en un empate que fortaleció a Estados Unidos y debilitó el planteamiento nacional.

Perdió el control del partido y la confianza

Todo lo positivo que Guatemala mostró durante los primeros 45 minutos se fue diluyendo en el complemento. La presión alta dejó de funcionar, las líneas comenzaron a separarse y Estados Unidos tomó el control del encuentro.

El conjunto estadounidense dominó la posesión, ganó la mayoría de los balones divididos y mostró una mejor lectura del partido. Con el paso de los minutos, Guatemala perdió confianza y fue superada por un rival que impuso su ritmo y superioridad física.

El desgaste físico pasó factura

La intensidad mostrada por Guatemala en la primera parte terminó pasándole factura. En el segundo tiempo el equipo evidenció desgaste físico, llegó tarde a las coberturas y perdió varias disputas por el balón.

Esto provocó faltas innecesarias y varias amonestaciones que condicionaron el desempeño de la Bicolor. Además, el equipo dejó de generar contragolpes y se replegó cerca de su área, lo que permitió a Estados Unidos dominar la posesión, que rondó el 65% durante buena parte del segundo tiempo.

Desconcentraciones defensivas en momentos decisivos

Los tres goles de Estados Unidos fueron consecuencia de errores de concentración defensiva de Guatemala. El empate de Brandon Dayes nació en un tiro de esquina, donde la zaga nacional no logró despejar el peligro y permitió que el atacante rival definiera dentro del área.

Después, el segundo gol llegó tras un centro desde la banda derecha que encontró completamente solo a Dino Klapija, quien remató sin oposición.

El tercer tanto sentenció el encuentro. En una jugada colectiva de Estados Unidos, Joshua Torquato apareció libre después de una serie de toques que desarticularon la defensa guatemalteca y definió frente al guardameta Medrano.

Las bandas fueron uno de los sectores más vulnerables del conjunto nacional, ya que por esos costados se originaron las acciones que marcaron la diferencia en el resultado.

Sin respuesta ofensiva ni impacto desde el banquillo

Marvin Ávila Jr. fue uno de los jugadores más destacados de Guatemala durante la primera mitad y representó una amenaza constante para la defensa estadounidense. Sin embargo, tras el segundo gol de Estados Unidos, la ofensiva guatemalteca prácticamente desapareció.

La única ocasión clara llegó mediante un tiro libre de Selvin Sagastume que pego en el travezaño. Más allá de esa acción, Guatemala no encontró la forma de volver a generar peligro.

Tampoco surtieron efecto los ajustes tácticos de Sebastián Bini. Los cambios no modificaron el desarrollo del partido y varios de los futbolistas que ingresaron lucieron desconectados y sin influencia en el juego.

Estados Unidos impuso su superioridad

La segunda mitad fue dominada por Estados Unidos, que fue superior en posesión, volumen ofensivo, remates a la portería, intensidad y efectividad.

Tras el empate antes del descanso, el conjunto estadounidense se adueñó del partido y administró los tiempos con inteligencia, al aprovechar los espacios que dejó Guatemala para sellar una victoria merecida.

Con esta derrota, Guatemala quedó nuevamente fuera de una Copa Mundial Sub-20 y frustró el objetivo de regresar a la máxima cita de la categoría. La ilusión de repetir las clasificaciones a Colombia 2011 y Argentina 2023 deberá esperar.