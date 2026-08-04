Liga Nacional: así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la jornada 2

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala concluyó, aunque aún está pendiente el encuentro entre Antigua GFC y Cobán Imperial, reprogramado por la participación del conjunto colonial en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tras los partidos disputados entre el sábado y el lunes, Guastatoya y Municipal se consolidaron como los únicos equipos con rendimiento perfecto y comparten el liderato de la clasificación con seis puntos, producto de dos victorias en igual número de presentaciones.

El conjunto pecho amarillo ocupa la primera posición por su mejor diferencia de goles (+5). En la jornada inaugural derrotó 1-0 a Aurora FC y, en su segunda presentación, goleó 4-0 a Malacateco, con lo que confirmó su buen inicio de campeonato.

Municipal, actual campeón nacional, también mantiene el paso perfecto. Los escarlatas vencieron 2-0 a Deportivo Mixco en la primera fecha y luego superaron 2-1 a Marquense para mantenerse en la disputa por el liderato. Además, rojos y guastatoyanos comparten otro dato destacado: son los únicos clubes que han ganado como visitantes en las primeras dos jornadas.

Primeras victorias para Mixco y Comunicaciones

La fecha también dejó los primeros triunfos para Deportivo Mixco y Comunicaciones, aunque ambos equipos aún muestran aspectos por corregir en su funcionamiento colectivo.

Los chicharroneros aprovecharon su condición de local para imponerse a Suchitepéquez, equipo recién ascendido que sufrió su primera derrota del torneo, luego de rescatar un empate en su debut.

Comunicaciones, por su parte, consiguió un trabajado triunfo frente a San Pedro, otro de los clubes recién ascendidos a la máxima categoría. Los cremas volvieron a dejar dudas en su desempeño, pero se quedaron con los tres puntos en un partido intenso que terminó con dos expulsados en el conjunto albo, que concluyó el encuentro con nueve futbolistas.

San Pedro, pese a la derrota, continúa dejando buenas sensaciones en su regreso a la Liga Nacional, tras ganar en la primera jornada y competir de buena manera frente a uno de los equipos grandes del país.

Xelajú reacciona y suma sus primeros puntos

Otro de los resultados destacados de la jornada fue la victoria de Xelajú MC, que reaccionó tras un inicio complicado y derrotó 3-1 con autoridad a Aurora FC.

Los súper chivos consiguieron así sus primeros tres puntos del campeonato, mientras el equipo aurinegro continúa sin encontrar el rumbo y sufrió su segunda derrota consecutiva.

En el fondo de la clasificación

Después de dos jornadas, Aurora FC, Malacateco y Marquense son los únicos equipos que aún no han sumado puntos y comparten las últimas posiciones de la tabla.

La clasificación podría modificarse cuando se dispute el encuentro pendiente entre Cobán Imperial y Antigua GFC, aplazado por los compromisos internacionales del conjunto colonial, que este martes visitará al Real Estelí, de Nicaragua, por la Copa Centroamericana de Concacaf.

Con apenas dos fechas disputadas, el Apertura 2026 comienza a mostrar a sus primeros protagonistas, con Guastatoya y Municipal marcando el ritmo de la competencia y enviando un mensaje claro sobre sus aspiraciones al título nacional.