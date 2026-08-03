Guatemala Sub-20 vs. Estados Unidos: hora y dónde ver el partido de la Bicolor por el pase al Mundial

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala se enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf, en un partido decisivo para el combinado azul y blanco, que buscará asegurar uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa 2027, torneo que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El conjunto nacional, dirigido por el técnico argentino Sebastián Bini, tendrá una cita con la historia al intentar conseguir su tercera clasificación a una Copa del Mundo de la categoría. Guatemala logró su primera participación mundialista en Colombia 2011 y se convirtió en la primera selección masculina guatemalteca en clasificar a una Copa del Mundo de futbol 11. Posteriormente regresó a la máxima cita juvenil en Argentina 2023, certamen que originalmente iba a disputarse en Indonesia.

Ahora, la Bicolor está a las puertas de conseguir una nueva hazaña y volver a situarse entre las mejores selecciones juveniles del mundo. Guatemala alcanzó esta instancia tras avanzar como uno de los dos mejores terceros lugares del campeonato. De acuerdo con el formato de competencia, clasificaron los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

Aunque la Azul y Blanco consiguió únicamente una victoria frente al cuadro de Antigua y Barbudas durante la fase de grupos. Ahora tendrá la oportunidad de pelear por una nueva clasificación mundialista frente a una de las potencias de la región.

En la previa, Estados Unidos parte como favorito para quedarse con la victoria y asegurar su presencia en la Copa del Mundo; sin embargo, Guatemala confía en dar la sorpresa y eliminar a uno de los candidatos no solo a clasificar, sino también a conquistar el título del premundial.

Se espera un partido intenso y de alta exigencia, en el que ambos equipos buscarán imponer condiciones desde el primer minuto y dejarlo todo en la cancha para alcanzar el ansiado boleto mundialista.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Guatemala y Estados Unidos se disputará este martes 4 de agosto en territorio mexicano. La Selección Nacional buscará escribir una nueva página dorada en su historia cuando enfrente al conjunto estadounidense a las 19 horas (hora de Guatemala).

Los aficionados podrán seguir las incidencias del compromiso por ESPN y Disney+, en un duelo que definirá a uno de los clasificados para el Mundial Sub-20 de la Fifa 2027, donde Guatemala buscará otra noche histórica.