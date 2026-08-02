Municipal remontó ante Marquense y suma su segunda victoria en el Apertura 2026

Municipal demostró su carácter campeón. Los escarlatas remontaron un gol en contra para vencer 2-1 a Marquense en el estadio Marquesa de La Ensenada y sumar su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026.

Los Leones se adelantaron al minuto 12 con un gol de Javier Ledesma aunque con polémica ya que el árbitro validó el tanto pese a que el balón impactó en el brazo del delantero dentro del área antes de ingresar a la portería.

La jugada del penal también generó debate. El cuerpo técnico de Municipal solicitó la revisión del FVS y tras dos minutos de análisis el árbitro ratificó la pena máxima aunque el portero Kénderson Navarro tapó el primer lanzamiento antes de que se ordenara repetir.

Municipal no tardó en reaccionar. Los campeones vigentes dominaron el partido tras el gol en contra y encontraron el empate al minuto 34 cuando John Méndez ganó un cabezazo en el segundo palo para poner el 1-1.

Yamileth Marroquín / PL

Apenas ocho minutos después llegó la remontada. José Morales aprovechó otro centro para cabecear el 2-1 que resultaría definitivo para los escarlatas que se fueron al descanso con la ventaja en el marcador tras una primera mitad cargada de emociones.

En el segundo tiempo Marquense buscó el empate con más posesión y varios centros peligrosos pero Municipal aguantó con orden defensivo. Navarro fue figura con una atajada espectacular al minuto 79 que evitó el empate local en el momento más complicado del partido para los escarlatas.

Municipal administró la ventaja hasta el pitazo final para sumar seis puntos en dos jornadas y consolidarse como uno de los equipos más sólidos del arranque del Apertura 2026 con el campeón vigente mostrando que llegó para defender su título desde el inicio del campeonato.