Comunicaciones vence por la mínima a San Pedro pese a quedarse con nueve jugadores tras dos expulsiones

Comunicaciones consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura 2026, pero tuvo que sufrir hasta el último minuto para lograrla. Los Cremas vencieron 1-0 a San Pedro FC en el Estadio Cementos Progreso en un partido que terminó marcado por dos expulsiones.

Durante la primera mitad ninguno de los equipos logró imponer condiciones en el marcador. Comunicaciones controló la posesión del balón, mientras San Pedro mostró orden defensivo y generó varias llegadas que mantuvieron el duelo abierto.

El ingreso de William Duarte cambió el rumbo del encuentro en el segundo tiempo. El delantero marcó al minuto 62 el único gol del partido, en una acción revisada por el FVS antes de que el árbitro confirmara la anotación.

La tranquilidad duró poco para el conjunto albo. Marco Domínguez fue expulsado al minuto 68 por doble amonestación y cuatro minutos después Diego Santis también vio la tarjeta roja, dejando a Comunicaciones con apenas nueve jugadores en la última parte del partido.

Con dos hombres más sobre el terreno de juego, San Pedro adelantó sus líneas y encerró a los Cremas en los minutos finales. Sin embargo, el portero Fredy Pérez respondió con seguridad y evitó el empate con intervenciones decisivas.

Érick Ávila / PL

El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa resistió la presión y aseguró sus primeros tres puntos del campeonato. Aunque el resultado fue positivo, las dos expulsiones dejaron tareas pendientes para un plantel que deberá mejorar su disciplina.

San Pedro se marchó sin premio, pero volvió a dejar buenas sensaciones en su estreno en la Liga Nacional. El cuadro occidental compitió de igual a igual frente a uno de los equipos más laureados del país y demostró que puede ser un rival incómodo para cualquiera.