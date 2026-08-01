Nicolás Martínez guía el triunfo de Mixco sobre Suchitepéquez con un doblete

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Nicolás Martínez guía el triunfo de Mixco sobre Suchitepéquez con un doblete

Un doblete de Nicolás Martínez dio a Mixco su primera victoria en el Torneo Apertura 2026. Los Chicharroneros vencieron 2-0 a Suchitepéquez en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Alejandra Soto

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Deportivo Mixco venció 2-0 a Suchitepéquez con anotaciones de Nicolás Martínez en la segunda jornada del torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo).

Mixco consiguió su primera victoria del Torneo Apertura 2026 al derrotar 2-0 a Suchitepéquez en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El protagonista fue Nicolás Martínez, quien ingresó de cambio y marcó un doblete para darle los tres puntos a los Chicharroneros.

Martínez entró al terreno de juego al minuto 55 y apenas dos minutos después abrió el marcador. El delantero conectó un cabezazo dentro del área para vencer al portero rival y cambiar el rumbo de un partido que hasta ese momento se mantenía sin goles.

Los Chicharroneros llegaban al compromiso con la obligación de reaccionar tras la derrota sufrida ante Municipal en la primera jornada. Con una mejor versión en el segundo tiempo, el equipo respondió con carácter y sumó sus primeros puntos del campeonato.

Nicolás Martínez anota de cabeza para abrir el marcador ante Suchitepéquez en la segunda jornada del torneo Apertura 2026. (Fotografía: Kevin Gordillo).

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La primera mitad fue equilibrada y con oportunidades para ambos equipos. Mixco estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 16, cuando una chilena de Lynner García se estrelló en el palo, mientras Kevin Moscoso evitó el gol de Suchitepéquez con varias intervenciones.

El ingreso de Nicolás Martínez cambió por completo el desarrollo del encuentro. Su anotación al minuto 57 dio confianza al conjunto local, que tomó el control del juego y comenzó a generar más peligro sobre la portería de los Venados.

El 2-0 definitivo llegó al minuto 89, luego de que el FVS confirmara un penal a favor de Mixco por una falta sobre José Bolaños dentro del área. Martínez ejecutó el cobro con seguridad y firmó su doblete para asegurar la victoria.

Suchitepéquez también solicitó una revisión del FVS al minuto 73 por un posible penal, pero el árbitro decidió no señalar la infracción. Con este resultado, los Venados se quedaron con un punto en dos jornadas y continúan en busca de su primer triunfo en la Liga Nacional.

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