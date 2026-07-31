Así se jugará la segunda jornada del Apertura 2026: partidos, horarios y el duelo que fue reprogramado

Tras una semana de espera, el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala regresa con la segunda jornada. Luego de una primera fecha discreta en el aspecto futbolístico, en la que solo se anotaron 10 goles y varios equipos dejaron dudas sobre su funcionamiento colectivo, los clubes buscarán mejorar su rendimiento y ofrecer un mejor espectáculo a sus aficionados.

El Deportivo Mixco y Suchitepéquez abrirán la segunda jornada. El encuentro se disputará este sábado a las 15 horas en el estadio Santo Domingo. El conjunto mixqueño llega necesitado de una reacción tras perder sus dos primeros compromisos del semestre, tanto en la Liga Nacional como en el ámbito internacional, ambos como visitante. Por su parte, Suchitepéquez logro un empate en su debut, luego de su esperado regreso a la máxima categoría tras ocho años de ausencia.

La actividad continuará a las 18 horas en el estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones recibirá a San Pedro. Los cremas, dirigidos por Marco Antonio"El Fantasma" Figueroa, intentarán mostrar una mejor versión colectiva y conseguir su primera victoria del campeonato, luego de empatar en la jornada inaugural. Del otro lado, los sampedranos llegan motivados tras iniciar con el pie derecho su aventura en la Liga Nacional y buscarán dar la sorpresa para sumar su segundo triunfo consecutivo.

La jornada sabatina concluirá a las 20 horas, cuando Guastatoya reciba a Malacateco en el estadio David Cordón Hichos. Los orientales llegan con la confianza en alto después de imponerse como visitantes frente a Aurora en la primera fecha y ahora buscarán aprovechar su localía para seguir sumando de a tres.

La segunda fecha continuará el domingo con un atractivo duelo entre Marquense y Municipal. El compromiso se jugará a las 18 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada. Los leones intentarán recuperarse luego de caer en su estreno, mientras que los escarlatas buscarán enlazar su segunda victoria consecutiva y mantenerse entre los protagonistas del certamen.

La jornada concluirá el lunes, cuando Xelajú MC reciba a Aurora. Los quetzaltecos llegan obligados a reaccionar tras una derrota en su debut, mientras que los aurinegros intentarán sumar fuera de casa y recuperarse del tropiezo sufrido en la primera fecha.

El encuentro entre Cobán Imperial y Antigua GFC no se disputará este fin de semana. El compromiso fue reprogramado para el próximo 19 de agosto.

La segunda jornada promete partidos atractivos. Los equipos locales intentarán hacer valer su condición, mientras que los visitantes buscarán dar golpes de autoridad en este inicio del Torneo Apertura 2026.