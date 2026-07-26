Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la primera jornada de Liga Nacional

Antigua GFC es el primer líder del Torneo Apertura 2026 tras vencer 3-1 a Marquense en el estadio Pensativo. Los coloniales suman tres puntos y encabezan la clasificación por diferencia de goles sobre Municipal, que también ganó en su debut.

Los escarlatas iniciaron la defensa del título con una victoria por 2-0 frente a Mixco. Guastatoya también comenzó con el pie derecho al imponerse por la mínima a Aurora y se ubicó entre los primeros puestos de la tabla.

San Pedro FC celebró su estreno en la Liga Nacional con un triunfo 1-0 sobre Xelajú MC. El equipo occidental completa el grupo de cuatro clubes que arrancaron el campeonato con tres puntos en la primera jornada.

Byron Baiza / PL

Cobán Imperial, Malacateco, Comunicaciones y Suchitepéquez suman un punto cada uno tras los empates de sus respectivos partidos. Mientras tanto Aurora FC, Xelajú MC, Marquense y Mixco no lograron sumar en la primera jornada y arrancan el Apertura 2026 con cero puntos en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Apertura 2026 — Jornada 1

Antigua GFC — 3 puntos

Municipal — 3 puntos

Guastatoya — 3 puntos

San Pedro FC — 3 puntos

Cobán Imperial — 1 punto

Malacateco — 1 punto

Comunicaciones — 1 punto

Suchitepéquez — 1 punto

Aurora FC — 0 puntos

Xelajú MC — 0 puntos

Marquense — 0 puntos

Mixco — 0 puntos

La jornada inaugural del Apertura 2026 también dejó como protagonista al Football Video Support que tuvo su estreno oficial en la Liga Nacional con intervenciones generando debate sobre la aplicación del sistema en el fútbol guatemalteco.