Video: Así marcó Germán Águila el primer gol histórico de San Pedro FC en la Liga Nacional

San Pedro FC escribió su primera página histórica en la Liga Nacional este sábado. El conjunto de los Gallos encontró el gol que necesitaba al minuto 59 de la mano del delantero argentino Germán Águila, quien pasó a la historia del club como el autor de la primera anotación.

Águila aprovechó una mala salida del portero de Xelajú MC, Estuardo Sicán, para conectar un certero cabezazo al fondo de la red. "Estoy muy feliz de haber sido quien convirtió este gol histórico", afirmó el delantero argentino, emocionado tras el partido.

El tanto llegó en el momento justo para los Gallos que habían tenido ocasiones previas sin fortuna incluyendo un tiro libre de Alexis Barrientos que se estrelló en el poste al minuto 51. "Estoy feliz de poder seguir defendiendo estos colores que tanto me identifican", agregó Águila.

El gol de Águila resultó definitivo para San Pedro FC que terminó venciendo 1-0 a Xelajú MC en su debut en la Liga Nacional con Xelajú terminando además con diez jugadores tras la expulsión de Jorge Aparicio al minuto 80.

El técnico Edwin "Chino" Vásquez que ya había logrado el ascenso con Atlético Mictlán la temporada anterior suma ahora su primer triunfo en la Liga Nacional con los Gallos en otro capítulo destacado de su carrera como entrenador guatemalteco.