Debut amargo para Aurora: cae en casa 0-1 ante Guastatoya en el arranque del Torneo Apertura 2026

Aurora no tuvo el debut esperado en el Torneo Apertura 2026. Los aurinegros dirigidos por Saúl Phillip cayeron 0-1 ante Guastatoya en el Estadio Cementos Progreso en lo que fue además el estreno del nuevo estadio local de los militares que compartirán la sede con Comunicaciones.

El primer tiempo fue parejo con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Aurora tuvo algunos acercamientos peligrosos que el guardameta visitante Brayan Hernández resolvió con autoridad mientras que Guastatoya buscó el contragolpe sin lograr inquietar con claridad la portería de Liborio Sánchez.

Aurora dominó los primeros minutos pero Guastatoya fue creciendo en el partido conforme avanzó el reloj. Los orientales tuvieron su mejor momento antes del descanso con varias llegadas que pusieron en aprietos a la defensa aurinegra sin encontrar el gol que merecían por su despliegue ofensivo.

Byron Baiza / PL

El gol que definió el partido

El tanto llegó al minuto 48 cuando Javier Estrada aprovechó un rebote tras un saque de banda para definir de zurda ante Sánchez en lo que fue el primer gol en la Liga Nacional del jugador oriental en sus 48 apariciones en la competencia.

Aurora reaccionó con cambios ofensivos y llegó a golpear el travesaño en dos ocasiones que frustraron el empate en los momentos más calientes del partido con los aurinegros volcados al ataque buscando la igualada.

Guastatoya aguantó con orden y frialdad en defensa y se llevó los tres puntos del Cementos Progreso para arrancar el Apertura 2026 con victoria mientras que Aurora deberá recuperarse rápidamente de cara a las próximas jornadas del campeonato.