Liga Nacional | Colindres debuta con gol en un partido marcado por una revisión de más de seis minutos del FVS

Jostin Colindres necesitó apenas un toque para convertirse en uno de los protagonistas de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026. El delantero ingresó de cambio al minuto 67 y, un minuto después, abrió el marcador en la victoria 3-1 de Antigua GFC sobre Marquense, en un partido que también quedó marcado por una revisión de más de seis minutos del Football Video Support (FVS).

El encuentro disputado en el estadio Pensativo inauguró oficialmente el uso del FVS en la Liga Nacional y ofreció una muestra de cómo funcionará el nuevo sistema de apoyo al arbitraje durante la temporada.

Durante más de una hora, Marquense logró contener los ataques del conjunto dirigido por Mauricio Tapia, que controló la posesión del balón, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo de los visitantes.

El gol abrió el partido para Antigua. Al minuto 71, Kevin López desbordó por la banda izquierda y, tras un rebote en el área, Agustín Maziero definió de pierna derecha para ampliar la ventaja y colocar el 2-0.

Cuando parecía que el encuentro estaba resuelto, Marquense volvió a meterse en la pelea. Al minuto 79, Arturo Ledesma descontó en una acción que fue revisada mediante el Football Video Support (FVS). La revisión se prolongó durante siete minutos antes de que se confirmara la validez de la anotación, en la primera intervención oficial del sistema en un partido de la Liga Nacional.

El descuento dio un nuevo impulso a los visitantes, que buscaron el empate en los minutos finales. Sin embargo, en el tiempo de reposición Antigua aprovechó un error en la salida de Marquense. William Fajardo recuperó el balón y habilitó a Iván Camilo Mora, quien definió para sentenciar el 3-1 al minuto 98.

Con este resultado, Antigua GFC comenzó con victoria la defensa del título del futbol guatemalteco y sumó sus primeros tres puntos del Torneo Apertura 2026.

La solución llegó desde el banquillo. Tapia envió al terreno de juego a Colindres al minuto 67 y el atacante respondió de inmediato. En su primer contacto con el balón venció al guardameta Gustavo Gutiérrez para colocar el 1-0 apenas un minuto después de ingresar.

Antigua amplió la ventaja al minuto 71. Kevin López desbordó por la banda izquierda y, tras un rebote en el área, Agustín Maziero apareció para definir el 2-0.

Marquense reaccionó al minuto 79 con un remate de Arturo Ledesma, pero la anotación quedó en suspenso. La jugada fue sometida a la primera revisión oficial del Football Video Support (FVS) en la Liga Nacional, un proceso que se prolongó durante más de seis minutos antes de que el gol fuera validado.

La larga espera aumentó la expectativa en el estadio Pensativo y marcó el momento más llamativo del estreno del sistema de video, cuya implementación representa uno de los principales cambios reglamentarios para el Apertura 2026.

Con el marcador 2-1, Marquense intentó rescatar el empate en los minutos finales. Sin embargo, en el tiempo de reposición William Fajardo recuperó un balón en la salida del conjunto visitante y asistió a Iván Mora, quien definió el definitivo 3-1 al minuto 98.

Antigua comenzó así el campeonato con una victoria como local, mientras que Marquense buscará recuperarse en la próxima jornada frente a Municipal.

El FVS tiene su primera intervención

Más allá del resultado, el partido será recordado por el estreno del Football Video Support (FVS) en la Liga Nacional.

Su primera intervención ocurrió al revisar la anotación de Arturo Ledesma. El análisis se prolongó durante más de seis minutos antes de confirmar la validez del gol, una espera poco habitual que mantuvo en suspenso a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

El Reglamento de Competencia de la Liga Nacional establece la implementación del Football Video Support (FVS) como sistema de apoyo al arbitraje. Asimismo, dispone que la decisión final corresponde al árbitro principal después de revisar la acción en el Área de Revisión del Árbitro (RRA). El documento no desarrolla el procedimiento operativo del sistema ni asigna funciones específicas al personal encargado de las revisiones.

Las claves del partido