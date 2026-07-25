San Pedro debuta con victoria en la Liga Nacional: Germán Águila decidió el duelo ante Xelajú con diez

San Pedro FC no pudo tener mejor debut en la Liga Nacional. Los Gallos vencieron 1-0 a Xelajú MC en el estadio Marquesa de La Ensenada para arrancar el Torneo Apertura 2026 con tres puntos que saben a gloria para una institución que regresa a la máxima categoría tras conseguir el ascenso la temporada pasada.

El técnico Edwin Vásquez consigue ahora su primer triunfo en la Liga Nacional con los Gallos en lo que es otro capítulo destacado de su carrera como entrenador guatemalteco.

El primer tiempo fue muy parejo con Xelajú dominando la posesión sin lograr abrir espacios ante un San Pedro bien ordenado en defensa que apostó a las contras como principal arma ofensiva durante los primeros 45 minutos.

En el complemento los Gallos estuvieron cerca de adelantarse al minuto 51 cuando un tiro libre de Alexis Barrientos se estrelló en el poste de la portería de Estuardo Sicán en lo que fue la jugada más clara del partido hasta ese momento.

El gol llegó al minuto 59 cuando una mala salida del guardameta de Xelajú fue aprovechada por Germán Águila quien de cabeza puso el 1-0 definitivo. Los Superchivos creyeron empatar al 82 con un gol de Diego Casas pero el tanto fue anulado por fuera de lugar tras la revisión del FVS.

El partido se definió aún más al minuto 80 cuando Jorge Aparicio de Xelajú recibió la tarjeta roja dejando a los Superchivos con diez jugadores. San Pedro aguantó el resultado y se llevó un triunfo histórico en su debut en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.