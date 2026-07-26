Suchitepéquez y Comunicaciones empatan sin goles en un debut marcado por la tormenta y una expulsión

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Suchitepéquez y Comunicaciones empatan sin goles en un debut marcado por la tormenta y una expulsión

Los Venados y los Cremas repartieron los puntos tras empatar 0-0 en un partido que se pausó por una tormenta eléctrica y que, en el complemento, estuvo marcado por la expulsión de Mafre Icuté, de Suchitepéquez.

Alejandra Soto

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Suchitepéquez y Comunicaciones igualan 0-0 en el cierre de la primera jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones FC).

Suchitepéquez y Comunicaciones empataron 0-0 en el partido que cerró la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Los Venados, recién ascendidos a la Liga Nacional, sumaron su primer punto ante los Cremas en el estadio Carlos Salazar Hijo, en un duelo con pocas emociones dentro del campo.

El primer tiempo fue equilibrado. Suchitepéquez inició mejor, pero Comunicaciones tomó el control con el paso de los minutos. Ninguno logró aprovechar sus oportunidades y una tormenta eléctrica obligó a suspender temporalmente el encuentro antes del descanso.

Tras la reanudación, Suchitepéquez salió con mayor intensidad y presionó a Comunicaciones. El equipo albo acumuló tres tarjetas amarillas en un complemento disputado, aunque mantuvo el dominio del balón.

Pese al control de los Cremas, la defensa mazateca respondió con orden y evitó ocasiones claras de gol. El empate dejó sensaciones encontradas para ambos equipos en el inicio del campeonato.

PL / Comunicaciones FC

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La expulsión que condicionó el cierre

Al minuto 82 Mafre Icuté de Suchitepéquez recibió la tarjeta roja directa en una acción que el cuerpo técnico de los Venados solicitó revisar mediante el FVS. Sin embargo tras la revisión el árbitro ratificó su decisión y los mazatecos debieron cerrar el partido con diez jugadores en los minutos finales.

Comunicaciones no aprovechó la superioridad numérica para encontrar el gol en los últimos minutos de un partido donde los Cremas mostraron las carencias ofensivas que han caracterizado su pretemporada.

Suchitepéquez regresó a la Liga Nacional con un empate alentador. Los Venados, dirigidos por el mexicano Héctor Altamirano, sumaron su primer punto del Apertura 2026 tras competir de igual a igual ante Comunicaciones.

Por su parte, Comunicaciones inició el torneo con un empate que deja dudas. Los Cremas deberán mejorar en las próximas jornadas si quieren responder a las expectativas con las que afrontan el Apertura 2026.

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