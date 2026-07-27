¿Funcionó el FVS? Estas fueron las cinco revisiones que marcaron la primera jornada del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 marcó el estreno oficial del Football Video Support (FVS) en la Liga Nacional. El sistema intervino en cinco acciones durante cuatro de los seis partidos de la primera jornada, con decisiones que ya generan debate.

No todos los estadios del campeonato cuentan con la infraestructura necesaria para implementar el sistema, como ocurre con el de San Pedro FC. Por ello, los equipos que no cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la Liga Nacional no podrán ejercer la localía en sus propios estadios hasta adecuarlos.

El FVS es una alternativa al VAR tradicional impulsada por la FIFA. A diferencia del videoarbitraje convencional, no cuenta con árbitros en una cabina de revisión, sino con un operador técnico que proyecta las repeticiones para el juez central.

El sistema funciona mediante desafíos solicitados por los entrenadores, quienes disponen de dos revisiones por partido. Si el reclamo no prospera, el equipo pierde una de esas oportunidades.

Las cinco intervenciones del FVS en la primera jornada

Antigua GFC 3-1 Marquense

La intervención más polémica de la jornada. El gol de Javier Ledesma para Marquense al minuto 79 fue sometido a revisión que se prolongó durante más de siete minutos antes de ser validado por el árbitro Walter López generando inconformidad entre jugadores y aficionados. El retraso puso en evidencia que el sistema todavía necesita mayor agilidad para evitar interrupciones prolongadas en los partidos.

Municipal 2-0 Mixco

El partido con más intervenciones de la jornada tuvo dos revisiones con decisiones distintas. La primera al minuto 60 confirmó el penal sancionado a favor de Municipal que Cristian Hernández convirtió en el 2-0. La segunda al minuto 74 descartó una posible pena máxima reclamada por el cuerpo técnico de Mixco en lo que fue un ejemplo de los distintos usos que puede tener el sistema en un mismo partido.

Revisión arbitral del FVS en el partido de Municipal ante Mixco en la que se determinó penal a favor del equipo escarlata. (Video PL).

Malacateco 1-1 Cobán Imperial

Al minuto 89 el cuerpo técnico de Malacateco solicitó la revisión del FVS por una posible falta dentro del área sobre Nelson Andrade. Tras la revisión el árbitro Kevin Cacao descartó el penal y terminó amonestando al propio Andrade por simular la falta en lo que fue la decisión más severa del sistema en la jornada inaugural.

Suchitepéquez 0-0 Comunicaciones

La expulsión de Mafre Icuté al minuto 82 fue sometida a revisión a petición del cuerpo técnico de Suchitepéquez. Sin embargo tras la revisión el árbitro ratificó su decisión y el jugador mazateco tuvo que abandonar el campo dejando a los Venados con diez jugadores en los minutos finales.

El equipo de Suchitepéquez lamenta la expulsión de Mafre Icuté determinada por el FVS. (Fotografía: PL / CSD Suchitepéquez).

¿En qué partidos no se utilizó el FVS?

San Pedro FC vs. Xelajú MC: sin intervenciones

Aurora FC vs. Guastatoya: sin intervenciones

La primera jornada del Apertura 2026 dejó claro que el FVS llegó para quedarse en el fútbol guatemalteco pero también evidenció que el sistema todavía tiene margen de mejora especialmente en los tiempos de revisión. La Liga Nacional tendrá el reto de afinar los protocolos para garantizar que las intervenciones sean ágiles y no interrumpan el ritmo de los partidos en las próximas jornadas del campeonato.