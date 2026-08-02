Guatemala Sub-20 se jugará ante Estados Unidos el boleto al Mundial 2027

Guatemala ya conoce a su rival en los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026. La Bicolor, dirigida por Sebastián Bini, enfrentará a Estados Unidos este martes 4 de agosto, a las 19 horas, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, tras avanzar como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos gracias a la victoria estadounidense por 5-0 sobre Cuba.

El duelo definirá mucho más que el pase a las semifinales. El ganador asegurará su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Para Guatemala, significaría su tercera participación mundialista en la categoría, después de Colombia 2011 y Argentina 2023, ya que no existe repechaje.

Estados Unidos llega como favorito tras liderar el Grupo D y consolidarse como uno de los candidatos al título. Guatemala, en cambio, avanzó luego de vencer a Antigua y Barbuda, pero cayó frente a Costa Rica y México, por lo que buscará elevar su nivel en la fase de eliminación directa.

Pese a las diferencias entre ambos equipos, la selección guatemalteca mantiene la ilusión de dar la sorpresa. Una victoria no solo le permitiría regresar a un Mundial Sub-20, sino también marcar un momento histórico para una generación que afrontará el partido más importante de su proceso.

Los cuartos de final del Premundial Sub-20

Costa Rica vs. Haití — Martes 4 de agosto — 4:30 PM hora Guatemala — Estadio Cuauhtémoc Puebla

Estados Unidos vs. Guatemala — Martes 4 de agosto — 7:00 PM hora Guatemala — Estadio Cuauhtémoc Puebla

Canadá vs. Jamaica — Miércoles 5 de agosto — 4:30 PM hora Guatemala — Estadio Cuauhtémoc Puebla

México vs. Panamá — Miércoles 5 de agosto — 7:00 PM hora Guatemala — Estadio Cuauhtémoc Puebla

FEDEFUT / PL

Guatemala llega a este cuarto de final con la ilusión intacta y con la certeza de que un resultado histórico ante Estados Unidos abriría las puertas de su tercer Mundial Sub-20 en la historia del fútbol guatemalteco en lo que sería uno de los logros más importantes del fútbol juvenil guatemalteco en los últimos años.