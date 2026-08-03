Guatemala Sub-20 busca la hazaña ante Estados Unidos: la IA revela las probabilidades de clasificar al Mundial

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala tendrá este martes, a las 19 horas, una de las pruebas más importantes de los últimos años cuando enfrente a Estados Unidos en busca de un boleto para la Copa Mundial Sub-20, que se disputará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El conjunto de las Barras y las Estrellas llega a esta instancia como favorito, luego de una fase de grupos perfecta. Ganó sus tres partidos, anotó 11 goles y no recibió ninguno, lo que refleja un desempeño sólido tanto en defensa como en ataque. Además, figura entre los principales candidatos para conquistar el Premundial tras dominar su grupo con autoridad.

Por su parte, Guatemala afronta el compromiso como víctima en el papel, pero con la ilusión de escribir una nueva página en la historia del futbol nacional. Dirigidos por Sebastián Bini, los chapines avanzaron como uno de los mejores terceros lugares y ahora intentarán protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

Sin embargo, en los partidos de eliminación directa cualquier detalle puede marcar la diferencia, y el combinado nacional confía en sus posibilidades. La Azul y Blanco consiguió una victoria en la fase de grupos, marcó cuatro goles y recibió cinco, cifras que reflejan una campaña irregular del conjunto nacional.

El recuerdo de la clasificación del 2011

El duelo trae recuerdos imborrables para el futbol guatemalteco. En el Premundial Sub-20 del 2011, disputado en Guatemala, la Bicolor logró su primera clasificación a una Copa del Mundo de la categoría al derrotar precisamente a Estados Unidos.

Aquella noche, en el entonces estadio Mateo Flores, hoy estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala se impuso 2-1 gracias a los goles de Gerson Lima y Henry López. El resultado clasificó al combinado nacional para la Copa del Mundo de Colombia 2011 y dejó fuera a Estados Unidos, en uno de los momentos más memorables del futbol chapín. Ahora, 15 años después, ambas selecciones vuelven a encontrarse con el mismo objetivo: alcanzar una nueva cita mundialista.

La inteligencia artificial da como favorito a Estados Unidos

Si se analizan los números de ambos equipos durante el torneo, Estados Unidos parte con ventaja para quedarse con la clasificación.

El rendimiento mostrado por los estadounidenses, sumado a su poder ofensivo y solidez defensiva, los convierte en favoritos para avanzar a las semifinales y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo Sub-20.

Según una estimación basada en el desempeño de ambos equipos en la fase de grupos, las probabilidades son las siguientes:

Estados Unidos Sub-20: 85% de posibilidades de clasificar.

Guatemala Sub-20: 15% de posibilidades de clasificar.

Aunque las estadísticas favorecen ampliamente al cuadro estadounidense, Guatemala ya sabe lo que es sorprender a este rival en una instancia decisiva. La ilusión de repetir la hazaña del 2011 sigue intacta y los dirigidos por Sebastián Bini buscarán dar el golpe que los acerque a su segunda clasificación mundialista consecutiva y tercera en la historia de la categoría.