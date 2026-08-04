Guatemala queda fuera del Mundial Sub-20 y consuma otro fracaso para el futbol nacional

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala quedó eliminada del Campeonato Sub-20 de Concacaf y perdió la posibilidad de clasificar a su tercera Copa del Mundo de la categoría al caer 3-1 ante Estados Unidos en los cuartos de final del torneo.

El conjunto dirigido por Sebastián Bini cerró así una participación con más aspectos negativos que positivos. Durante la fase de grupos consiguió una victoria y avanzó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares. Sin embargo, en el partido decisivo la Bicolor no pudo superar a una de las potencias de la región, quedó nuevamente fuera de una Copa del Mundo juvenil y consumó otro fracaso para el futbol nacional.

Desde el inicio del encuentro, Guatemala mostró personalidad y determinación. Durante los primeros 15 minutos mantuvo a Estados Unidos lejos de su área gracias a una presión alta que complicó la salida del conjunto norteamericano.

La Azul y Blanco defendía con orden, sin renunciar al ataque, y buscaba generar peligro, principalmente por medio de Marvin Ávila, quien se convirtió en uno de los jugadores más destacados del combinado nacional.

La recompensa llegó al minuto 35. En una acción colectiva, Ávila sacó un potente disparo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño. El rebote favoreció a Óscar De León, quien apareció dentro del área para conectar de cabeza y enviar el balón al fondo de la red para el 1-0.

Tres minutos después Guatemala estuvo cerca de ampliar la ventaja. De nuevo, Ávila asistió a Omar Bolaños, cuyo disparo rechazó el guardameta estadounidense Rizvanovich. En el rebote, Óscar De León volvió a rematar, pero el arquero evitó el segundo gol.

Cuando mejor jugaba Guatemala y parecía encaminada a irse al descanso con ventaja, llegó el empate estadounidense. En el tiempo de reposición de la primera mitad, tras una un tiro de esquina que la defensa no logró despejar, Brandon Dayes aprovechó un balón suelto dentro del área para marcar el 1-1.

Estados Unidos reaccionó y aseguró la victoria

En la segunda parte, ambos equipos buscaron el gol de la ventaja. Estados Unidos aumentó la intensidad y comenzó a generar mayor peligro sobre la portería defendida por Álvaro Medrano.

El conjunto estadounidense avisó primero con un potente remate de Colin Guske que se estrelló en el poste. Poco después, Medrano evitó el segundo gol con una destacada intervención. La Bicolor también dispuso de una oportunidad importante cuando Selvin Sagastume ejecutó un tiro libre que golpeó el poste y dejó escapar la posibilidad de recuperar la ventaja.

Sin embargo, la presión estadounidense dio resultado. Al minuto 68, Klapija culminó una jugada por la banda con un disparo colocado al ángulo para poner el 2-1. El golpe definitivo llegó al minuto 75. En una rápida acción ofensiva, Torquato definió con un potente remate cruzado que venció a Medrano y estableció el 3-1 definitivo.

Guatemala vuelve a quedarse sin Mundial

Con la ventaja en el marcador, Estados Unidos controló el partido y Guatemala ya no encontró respuestas. El conjunto nacional perdió protagonismo con el paso de los minutos, mientras los estadounidenses continuaron generando opciones de gol.

Con esta derrota, Guatemala quedó eliminada del Mundial Sub-20. Aunque mostró pasajes de buen fútbol e ilusionó con una destacada primera mitad, no pudo sostener la ventaja y terminó sucumbiendo ante el poderío de Estados Unidos. De esta manera, la Bicolor vio esfumarse la oportunidad de clasificar a una nueva Copa del Mundo.