Torneo Apertura 2026: Xelajú MC derrota a Aurora FC y consigue su primera victoria

Xelajú MC encontró el alivio que tanto necesitaba. Después de un inicio de temporada marcado por las dudas, con derrotas en el Torneo Apertura y en la Copa Centroamericana, el conjunto altense respondió ante su gente y derrotó con autoridad 3-1 a Aurora FC este lunes, en el cierre de la segunda jornada del campeonato nacional.

El triunfo no solo representó los primeros tres puntos para los dirigidos por Roberto Hernández, sino también un golpe anímico para un plantel que llegaba presionado tras caer frente a San Pedro y posteriormente contra Liga Deportiva Alajuelense. Enfrente estuvo un Aurora que continúa sin encontrar respuestas y que sigue sin conocer la victoria en el certamen.

Desde el silbatazo inicial, Xelajú asumió el protagonismo. Con presión alta, amplitud por las bandas y constante posesión del balón, encerró a los aurinegros en su propio campo. Aurora intentó responder mediante transiciones rápidas y circulación por el centro, pero apenas logró inquietar por momentos la portería defendida por Estuardo Sicán.

La insistencia chiva encontró recompensa al minuto 21. El costarricense Steven Cárdenas sacó un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta José Navas para abrir el marcador y premiar el dominio local.

El panorama se complicó aún más para la visita siete minutos después, cuando Pablo Mingorance fue expulsado tras una agresión revisada por el FVS. Sin embargo, la superioridad numérica duró poco, ya que al minuto 35 Yilton Díaz también vio la tarjeta roja luego de una fuerte entrada sobre Eddie Ibargüen, equilibrando nuevamente el número de jugadores.

En el complemento, Aurora nunca encontró la fórmula para reaccionar. Su mediocampo perdió presencia y la falta de profundidad facilitó el control absoluto de Xelajú. Los locales aprovecharon ese dominio para ampliar la ventaja mediante un centro de José Castañeda que terminó desviando Héctor Morales hacia su propia portería.

Con el rival completamente desordenado, Xelajú cerró la noche con una acción que reflejó su superioridad. Diego Casas recuperó el balón en la mitad de la cancha y asistió con un pase largo a Ángel López, quien definió con tranquilidad para el 3-0 al minuto 78. Sobre el final del juego, Aurora logró descontar por medio de Diego Ruiz al minuto 86, pero de nada sirvió y la noche se le vino al conjunto aurinegro que terminó jugando con nueve futbolistas por la expulsión de José Vivas..

Más allá del resultado, el equipo de Roberto Hernández recuperó confianza, mostró una versión más agresiva y eficaz, y dejó atrás el amargo inicio de campaña. En contraste, Aurora profundiza su crisis, acumula otro tropiezo y sigue sin encontrar el funcionamiento que le permita sumar su primera victoria del torneo.