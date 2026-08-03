EN VIVO | Xelajú MC vs. Aurora: siga el minuto a minuto del partido por la jornada 2 del Apertura 2026

La jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional continúa esta noche en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC recibirá a Aurora FC. Ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos del campeonato.

El conjunto superchivo, dirigido por Roberto Hernández, llega a este compromiso tras perder como visitante ante San Pedro. Aurora, por su parte, también sufrió una derrota en la primera jornada, luego de caer como local frente a Guastatoya.

Ambos equipos saldrán en busca de la victoria en un duelo que promete intensidad de principio a fin. El cuadro quetzalteco intentará imponer condiciones desde el inicio, con el respaldo de su afición, mientras que el conjunto aurinegro procurará aprovechar cada oportunidad para sorprender al equipo local.

Aquí podrá seguir el minuto a minuto de este encuentro que se disputará en punto de las 20:00 horas.