Liga Nacional: así se jugará la jornada 3 del Apertura 2026, Municipal y Guastatoya defienden el liderato

La tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala se disputará este fin de semana con seis encuentros. Los 12 equipos buscarán sumar puntos para escalar posiciones en la tabla y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Municipal y Guastatoya son los únicos equipos que han ganado sus dos primeros encuentros del campeonato, por lo que comparten el liderato. Aurora y Marquense intentarán sumar sus primeros puntos del certamen, ya que ambos permanecen con cero unidades.

La fecha comenzará este viernes en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco buscará su primera victoria del torneo ante Xelajú MC. Los quetzaltecos llegan motivados tras conseguir su primer triunfo en la segunda jornada, en su estreno en el estadio Mario Camposeco, donde derrotaron a Aurora. El encuentro está programado para las 20 horas.

El sábado se disputarán tres compromisos. El primero será a las 11 horas en el estadio Santo Domingo, donde Deportivo Mixco recibirá a Marquense. Los chicharroneros llegan tras conseguir su primera victoria del campeonato, mientras que los leones acumulan dos derrotas consecutivas. Marquense intentará reaccionar y sumar fuera de casa ante un rival que suele hacerse fuerte como local.

A las 15 horas, Aurora enfrentará a Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso. Los aurinegros también han perdido sus dos primeros partidos y buscarán su primera victoria del torneo. El conjunto crema sigue invicto en el certamen y tratará de alcanzar su segundo triunfo. Además de los tres puntos, los albos buscarán mejorar su rendimiento colectivo, ya que su funcionamiento ha dejado dudas entre la afición.

La jornada sabatina concluirá a las 19 horas en el estadio Pensativo, cuando Antigua GFC reciba al líder Guastatoya. El conjunto colonial solamente ha disputado un encuentro, ya que su partido de la segunda fecha fue pospuesto debido a su participación internacional. Enfrente tendrá a los pecho amarillo, que han comenzado con paso perfecto y buscarán mantenerse en la cima de la clasificación. Será uno de los duelos más atractivos de la jornada.

La actividad dominical comenzará a las 15 horas con el enfrentamiento entre San Pedro y Suchitepéquez. Los súper gallos llegan con una victoria y una derrota en sus primeros dos compromisos, mientras que los venados todavía no conocen la victoria y acumulan un empate y una derrota. Se espera un partido cerrado entre entre los nuevos integrantes de la máxima categoría del futbol guatemalteco, ambos necesitados de sumar.

La tercera jornada concluirá a las 17 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde Municipal recibirá a Cobán Imperial. Los escarlatas llegan invictos y comparten el liderato con Guastatoya tras haber ganado sus dos compromisos iniciales. Los cobaneros suman un punto y tienen un partido pendiente. Será uno de los encuentros más atractivos del fin de semana y cerrará la fecha tres.