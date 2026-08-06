Darwin Lom: así fue el gol del guatemalteco en la remontada de The Strongest ante Nacional Potosí

El conjunto del The Strongest volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más competitivos del futbol boliviano. El conjunto atigrado remontó para vencer 3-2 a Nacional Potosí como visitante, en un partido correspondiente a la decimotercera jornada de la División Profesional de Bolivia. El triunfo mantiene al cuadro aurinegro como el único invicto del campeonato y lo deja a dos puntos del líder, Always Ready.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto aurinegro. Nacional Potosí abrió el marcador a los 18 minutos, cuando Tommy Tobar anotó de cabeza y cinco minutos después, el equipo local amplió la ventaja por medio de Andrés Torrico, quien definió de derecha luego de una asistencia de Maximiliano Núñez para establecer el 2-0.

Cuando parecía que la noche sería complicada para The Strongest, llegó la reacción del cuadro aurinegro. El delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom dispuso de una oportunidad clara para descontar, pero no logró concretarla. Sin embargo, el Tigre mantuvo la presión y encontró el primer gol por medio de Jaime Arrascaita, quien redujo la desventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, The Strongest salió decidido a buscar la remontada. Su propuesta ofensiva dio resultado rápidamente cuando Adrián Estacio marcó el 2-2 al minuto 50 e igualó el encuentro.

Con el empate, el conjunto atigrado continuó atacando. Nacional Potosí intentó resistir, pero la presión visitante dio frutos a los 83 minutos. Darwin Lom apareció para empujar al fondo de la red un pase raso desde la derecha y selló el definitivo 3-2.

Darwin Lom vuelve a ser decisivo

El delantero guatemalteco fue determinante para The Strongest. Su gol significó la victoria en un partido que el equipo perdía por dos anotaciones y confirmó el buen momento que atraviesa con la camiseta aurinegra.

Lom celebró con emoción una anotación que permitió a su equipo sumar tres puntos importantes en la lucha por el liderato del campeonato. El atacante continúa respondiendo en los momentos decisivos y se consolida como una de las piezas clave del esquema del Tigre.

Con este resultado, The Strongest llegó a 27 puntos, mantuvo el invicto y quedó a dos unidades del líder, Always Ready. Darwin Lom también reafirma su protagonismo en el futbol boliviano con actuaciones decisivas para su club.