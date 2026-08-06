Verdes FC vs. Municipal: hora, dónde ver y cómo llegan al segundo partido de la Copa Centroamericana 2026

Municipal afrontará esta noche un partido clave en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, cuando visite a Verdes FC, de Belice, en el FFB Field, en Belmopán. El equipo guatemalteco está obligado a conseguir su primera victoria en el torneo para mantenerse en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto escarlata llega al encuentro después de empatar 1-1 con Cartaginés, de Costa Rica, en su debut como local. Ese resultado obliga a los dirigidos por Mario Acevedo a sumar tres puntos como visitantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Grupo D.

Verdes FC también afronta el encuentro con urgencia. El campeón de la Liga Premier de Belice perdió 5-0 frente a Motagua, de Honduras, en la primera jornada, resultado que lo dejó en el último lugar del grupo.

Además de ese revés, el conjunto beliceño intentará romper una estadística adversa en la competición. Verdes FC aún no ha ganado un partido en la Copa Centroamericana y acumula nueve derrotas consecutivas.

Duelo inédito

Municipal y Verdes FC nunca se han enfrentado en una competición oficial internacional, por lo que el partido de esta noche marcará el primer antecedente entre ambos clubes.

El equipo escarlata también buscará ampliar su racha invicta en la Copa Centroamericana. Municipal suma cinco partidos consecutivos sin perder, con un balance de una victoria y cuatro empates.

Hora y dónde ver el partido

Partido: Verdes FC vs. Municipal

Verdes FC vs. Municipal Competencia: Copa Centroamericana de Concacaf

Copa Centroamericana de Concacaf Estadio: FFB Field, Belmopán, Belice

FFB Field, Belmopán, Belice Hora: 19 horas

19 horas Transmisión: ESPN y Disney+

Municipal sabe que una victoria fortalecería sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Frente a un rival igualmente necesitado, los escarlatas intentarán imponer su jerarquía para sumar tres puntos en Belice.