Un autogol y tres expulsiones: Aurora golea 3-1 a Comunicaciones

Aurora consiguió su primer triunfo del Apertura 2026 al vencer 3-1 a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso. Los aurinegros, dirigidos por Saúl Phillip, dominaron el encuentro y sumaron sus primeros tres puntos del torneo.

Aurora abrió el marcador al minuto 5, cuando William Omar Duarte desvió de cabeza un tiro de esquina y marcó en propia meta. Comunicaciones intentó reaccionar y al 31 creyó conseguir el empate por medio de Nelso García.

Sin embargo, el gol de García fue anulado por fuera de lugar tras la revisión del FVS. Aurora aprovechó el momento y, en el contragolpe, Hugo Del Cid marcó al minuto 35 para ampliar la ventaja 2-0.

El técnico destacó la importancia de la victoria después de los resultados adversos del equipo. "Me llena de mucho orgullo. Veníamos de momentos complicados con resultados negativos pero hoy fue un merecido triunfo", afirmó Phillips.

Esbin García / PL

Antes del descanso, Daniel Baján convirtió el 3-0 con un remate cruzado que dejó sin opciones a Fredy Pérez. Aurora cerró así un contundente primer tiempo ante un Comunicaciones que no encontró respuestas.

Los Cremas descontaron al minuto 55 por medio de Anderson Ortíz, pero tres minutos después Elsar Cruz fue expulsado tras una agresión confirmada por el FVS. Comunicaciones quedó con diez jugadores cuando intentaba acercarse en el marcador.

Esbin García / PL

Al minuto 71 fueron expulsados Roger Hernández, de Aurora, y Nelso García, de Comunicaciones, en jugadas diferentes. "Se tornó feo el partido ya de último con las expulsiones pero creo que al final fue el resultado justo", señaló Phillips.

Aurora administró el 3-1 hasta el pitazo final y consiguió sus primeros tres puntos, mientras Comunicaciones sufrió su primera derrota del torneo. "Me llena de mucho orgullo e ilusión este triunfo", concluyó Phillips tras la victoria aurinegra.