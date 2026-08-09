Municipal vence 2-0 a Cobán Imperial y se pone líder invicto del Apertura 2026

Municipal cerró la tercera jornada del Apertura 2026 como líder del torneo. Los escarlatas, dirigidos por Mario Acevedo, derrotaron 2-0 a Cobán Imperial en el estadio El Trébol y mantuvieron su paso perfecto en el campeonato.

El primer tiempo fue parejo y Cobán Imperial mostró una propuesta ofensiva que complicó a los locales. La oportunidad más clara para los visitantes llegó al minuto 29, cuando dispusieron de un penal para ponerse en ventaja.

Brian Calabrese fue el encargado de ejecutar el lanzamiento, pero el portero Kénderson Navarro respondió de gran manera y evitó el gol. La atajada mantuvo el empate y se convirtió en uno de los momentos determinantes del encuentro.

Municipal aprovechó su oportunidad al filo del descanso y Rudy Muñoz anotó el 1-0. Cobán solicitó la revisión mediante el FVS por una posible falta ofensiva, pero el árbitro Wildomar Ramírez confirmó la anotación después de varios minutos.

Rudy Muñoz abre el marcador en El Trébol ante Cobán Imperial. (Fotografía: PL / Esbin García).

En el segundo tiempo, Municipal tomó mayor control del encuentro y administró la ventaja ante un Cobán que buscaba el empate. Los escarlatas mantuvieron el orden y esperaron hasta los minutos finales para sentenciar el resultado.

Al minuto 86, Erik López recibió una asistencia de Pedro Altán y definió con un zurdazo para colocar el 2-0. Cobán volvió a solicitar la revisión del FVS por una posible mano en la jugada previa, pero el gol fue validado.

Con la victoria, Municipal llegó a nueve puntos en tres jornadas, después de vencer a Mixco, Marquense y Cobán Imperial. Los escarlatas se mantienen en la cima de la clasificación con tres triunfos consecutivos en el Apertura 2026.

El equipo de Mario Acevedo consiguió así el mejor arranque posible en su defensa del campeonato. Municipal, vigente monarca y ganador de su título 33 la temporada anterior, comenzó el torneo con paso perfecto y nuevamente apunta a los primeros lugares.