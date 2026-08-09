Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la tercera jornada

Fútbol Nacional

Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la tercera jornada

Municipal lidera con puntaje perfecto tras vencer a Cobán Imperial en el cierre de la jornada mientras que Antigua GFC, Guastatoya, San Pedro y Mixco completan los primeros cinco puestos en un torneo que ya empieza a tomar forma.

Alejandra Soto

|

time-clock

Municipal lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto tras vencer a Cobán Imperial en el cierre de la jornada. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia):

Municipal es el único equipo con puntaje perfecto en el Torneo Apertura 2026. Los campeones vigentes derrotaron a Cobán Imperial y llegaron a nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas, para mantenerse como líderes en solitario con una diferencia de goles de +5.

Detrás de los escarlatas aparece un cerrado grupo perseguidor. Antigua GFC, Guastatoya, San Pedro FC y Mixco acumulan seis puntos cada uno y se mantienen cerca de Municipal después de las primeras tres jornadas del campeonato.

Xelajú MC y Comunicaciones tienen cuatro unidades y ocupan la zona media de la clasificación. Aurora, con tres puntos, comenzó a recuperarse después de conseguir su primera victoria del torneo precisamente ante los Cremas.

En la parte baja, Malacateco suma dos puntos, mientras Cobán Imperial y Suchitepéquez tienen uno cada uno. Marquense ocupa el último lugar y es el único equipo que todavía no ha sumado después de tres jornadas disputadas.

LECTURAS RELACIONADAS

Municipal vence 2-0 a Cobán Imperial y se pone líder invicto del Apertura 2026

chevron-right

San Pedro golea 3-0 a Suchitepéquez y sigue siendo uno de los equipos revelación del Apertura 2026

chevron-right

Tabla de posiciones Apertura 2026 — Jornada 3

  • Municipal
  • Antigua GFC
  • Guastatoya
  • San Pedro
  • Mixco
  • Xelajú MC
  • Comunicaciones
  • Aurora
  • Malacateco
  • Cobán Imperial
  • Suchitepéquez
  • Marquense

Con tres jornadas disputadas el Apertura 2026 empieza a mostrar su forma con Municipal como el gran dominador del arranque del campeonato y un grupo perseguidor muy compacto que promete hacer del torneo una competencia intensa en las próximas jornadas. El camino al título apenas comienza y todavía hay mucha Liga por delante.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Apertura 2026 CSD Municipal Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM