Apertura 2026: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la tercera jornada

Municipal es el único equipo con puntaje perfecto en el Torneo Apertura 2026. Los campeones vigentes derrotaron a Cobán Imperial y llegaron a nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas, para mantenerse como líderes en solitario con una diferencia de goles de +5.

Detrás de los escarlatas aparece un cerrado grupo perseguidor. Antigua GFC, Guastatoya, San Pedro FC y Mixco acumulan seis puntos cada uno y se mantienen cerca de Municipal después de las primeras tres jornadas del campeonato.

Xelajú MC y Comunicaciones tienen cuatro unidades y ocupan la zona media de la clasificación. Aurora, con tres puntos, comenzó a recuperarse después de conseguir su primera victoria del torneo precisamente ante los Cremas.

En la parte baja, Malacateco suma dos puntos, mientras Cobán Imperial y Suchitepéquez tienen uno cada uno. Marquense ocupa el último lugar y es el único equipo que todavía no ha sumado después de tres jornadas disputadas.

Tabla de posiciones Apertura 2026 — Jornada 3

Municipal

Antigua GFC

Guastatoya

San Pedro

Mixco

Xelajú MC

Comunicaciones

Aurora

Malacateco

Cobán Imperial

Suchitepéquez

Marquense

Con tres jornadas disputadas el Apertura 2026 empieza a mostrar su forma con Municipal como el gran dominador del arranque del campeonato y un grupo perseguidor muy compacto que promete hacer del torneo una competencia intensa en las próximas jornadas. El camino al título apenas comienza y todavía hay mucha Liga por delante.