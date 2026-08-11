Xelajú MC es goleado 5-2 y queda al borde del fracaso en la Copa Centroamericana

Xelajú MC no solo perdió. Fue humillado, exhibió sus carencias y quedó prácticamente condenado a una eliminación que, aunque todavía no es matemática, ya parece inevitable.

El conjunto quetzalteco cayó goleado 5-2 frente al Plaza Amador de Panamá en el estadio Rommel Fernández y volvió a dejar en evidencia que está muy lejos de ser aquel equipo competitivo que sorprendió en la edición anterior de la Copa Centroamericana.

La comparación resulta dolorosa para los superchivos. Aquel Xelajú dirigido por Amarini Villatoro fue arrollador, protagonista y capaz de alcanzar el subcampeonato. Hoy, bajo las órdenes del mexicano Roberto Hernández, Xela no es ni la sombra de aquel equipo.

El problema no fue únicamente el marcador. Fueron los errores defensivos, la poca capacidad para controlar el partido y una preocupante facilidad para ceder el protagonismo. Plaza Amador tampoco ofreció un futbol vistoso, pero sí fue contundente y supo castigar cada concesión de un rival que terminó desmoronándose.

Xelajú comenzó con personalidad y se puso en ventaja gracias a Steven Cárdenas. Durante buena parte del primer tiempo mostró argumentos para competir, pero volvió a cometer los mismos errores que han marcado su participación en el torneo. Everardo Rose apareció como verdugo y con un doblete antes del descanso dio vuelta al marcador y dejó a Xela contra las cuerdas.

SENTENCIA CANALERA

La reacción llegó al inicio de la segunda parte. Diego Casas consiguió el 2-2 y parecía abrirse una oportunidad para que Xelajú retomara el control. Fue apenas un espejismo.

El equipo quetzalteco se descompuso por completo. Plaza Amador encontró espacios, explotó los contragolpes y aprovechó la lentitud de la defensa visitante. Yoameth Murillo y Daivis Murillo ampliaron la ventaja, mientras un autogol provocado por una desviación de Widvin Tebalán terminó de convertir la noche en una catástrofe.

Cinco goles recibidos y una imagen que golpea directamente al proyecto de Roberto Hernández. Xelajú no mostró la jerarquía necesaria para competir en un torneo que exige concentración, personalidad y capacidad para sostener los partidos.

Plaza Amador aumenta la ventaja con un golazo de Daivis Murillo 🚀 pic.twitter.com/Rhr15LjaUE — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 12, 2026

Plaza Amador llegó a seis puntos y dio un paso firme hacia los cuartos de final. Xelajú, en cambio, permanece último del grupo A, sin puntos y con el margen de error reducido prácticamente a cero.

Ahora deberá ganar sus dos partidos restantes como local, frente a Luis Ángel Firpo de El Salvador y Diriangén de Nicaragua, además de esperar una combinación de resultados. La clasificación todavía existe en los números, pero después de esta humillación, Xelajú ya parece estar jugando más por evitar el fracaso total que por alcanzar los cuartos de final.