Xelajú MC es goleado 5-2 y queda al borde del fracaso en la Copa Centroamericana

Fútbol Internacional

Xelajú MC es goleado 5-2 y queda al borde del fracaso en la Copa Centroamericana

El equipo de Roberto Hernández volvió a exhibir graves errores defensivos y poca capacidad de reacción, mientras su clasificación a cuartos de final queda prácticamente en el aire.

|

time-clock

AME8208. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 11/08/2026.- Daivis Murillo (d) de Plaza Amador disputa el balón con Jorge Aparicio de Xelajú este martes, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Plaza Amador y Xelajú en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

- Daivis Murillo (derecha) de Plaza Amador disputa el balón con Jorge Aparicio de Xelajú este martes, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Plaza Amador y Xelajú en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá (Panamá). (Foro Prensa Libre: EFE).

Xelajú MC no solo perdió. Fue humillado, exhibió sus carencias y quedó prácticamente condenado a una eliminación que, aunque todavía no es matemática, ya parece inevitable.

El conjunto quetzalteco cayó goleado 5-2 frente al Plaza Amador de Panamá en el estadio Rommel Fernández y volvió a dejar en evidencia que está muy lejos de ser aquel equipo competitivo que sorprendió en la edición anterior de la Copa Centroamericana.

La comparación resulta dolorosa para los superchivos. Aquel Xelajú dirigido por Amarini Villatoro fue arrollador, protagonista y capaz de alcanzar el subcampeonato. Hoy, bajo las órdenes del mexicano Roberto Hernández, Xela no es ni la sombra de aquel equipo.

El problema no fue únicamente el marcador. Fueron los errores defensivos, la poca capacidad para controlar el partido y una preocupante facilidad para ceder el protagonismo. Plaza Amador tampoco ofreció un futbol vistoso, pero sí fue contundente y supo castigar cada concesión de un rival que terminó desmoronándose.

LECTURAS RELACIONADAS

La derrota frente a Aurora en la tercera jornada dejó más dudas que certezas en el entorno albo.(Foto Prensa Libre: Esbin Garcia).

¿Le queda grande el reto a “El Fantasma” Figueroa? Comunicaciones no encuentra identidad ni funcionamiento

chevron-right
Liga Nacional: estos fueron los resultados que dejó la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.(Foto Prensa Libre: Esbin García).

Liga Nacional: estos fueron los resultados de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

chevron-right

Xelajú comenzó con personalidad y se puso en ventaja gracias a Steven Cárdenas. Durante buena parte del primer tiempo mostró argumentos para competir, pero volvió a cometer los mismos errores que han marcado su participación en el torneo. Everardo Rose apareció como verdugo y con un doblete antes del descanso dio vuelta al marcador y dejó a Xela contra las cuerdas.

SENTENCIA CANALERA

La reacción llegó al inicio de la segunda parte. Diego Casas consiguió el 2-2 y parecía abrirse una oportunidad para que Xelajú retomara el control. Fue apenas un espejismo.

El equipo quetzalteco se descompuso por completo. Plaza Amador encontró espacios, explotó los contragolpes y aprovechó la lentitud de la defensa visitante. Yoameth Murillo y Daivis Murillo ampliaron la ventaja, mientras un autogol provocado por una desviación de Widvin Tebalán terminó de convertir la noche en una catástrofe.

Cinco goles recibidos y una imagen que golpea directamente al proyecto de Roberto Hernández. Xelajú no mostró la jerarquía necesaria para competir en un torneo que exige concentración, personalidad y capacidad para sostener los partidos.

Plaza Amador llegó a seis puntos y dio un paso firme hacia los cuartos de final. Xelajú, en cambio, permanece último del grupo A, sin puntos y con el margen de error reducido prácticamente a cero.

Ahora deberá ganar sus dos partidos restantes como local, frente a Luis Ángel Firpo de El Salvador y Diriangén de Nicaragua, además de esperar una combinación de resultados. La clasificación todavía existe en los números, pero después de esta humillación, Xelajú ya parece estar jugando más por evitar el fracaso total que por alcanzar los cuartos de final.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Concacaf Copa Centroamericana Futbol Internacional Plaza Amador Xelajú MC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM