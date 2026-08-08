La última imagen de Lionel Messi junto a su padre Jorge: “Les mando un abrazo grande”

La relación entre Lionel Messi y su padre Jorge quedó reflejada en numerosas etapas de la vida del futbolista, desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consolidación como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Una de las últimas fotografías familiares que el capitán de la Selección argentina compartió públicamente adquirió ahora un significado especial tras el fallecimiento de su padre.

Jorge Messi murió este sábado a los 68 años en Rosario, según informó el Sanatorio Centro. El padre de Lionel había atravesado problemas de salud durante los últimos meses y permanecía bajo seguimiento médico.

Durante el Mundial 2026, la preocupación por su estado de salud también estuvo presente en la vida del futbolista. Lionel Messi llegó a emocionarse después de marcar uno de sus goles frente a Argelia y, posteriormente, explicó que aquella reacción estaba relacionada con una situación familiar.

“Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo”, explicó entonces el capitán argentino, quien agradeció el respaldo de sus compañeros, el cuerpo técnico y toda la delegación.

Lionel Messi compartió en 2025 una de las pocas fotografías familiares que publica en sus redes sociales, junto a sus padres, Celia Cuccittini y Jorge Messi, durante la celebración de su cumpleaños 38. (Foto Prensa Libre: IG)

Foto con sus padres

Messi suele mantener una parte importante de su vida familiar lejos de la exposición pública. Aunque es uno de los deportistas con mayor presencia en redes sociales, las imágenes en las que aparece junto a sus padres no son habituales.

Una de las más recordadas fue publicada por el propio Lionel con motivo de su cumpleaños número 38, celebrado en 2025. En aquella ocasión, el futbolista compartió varias fotografías del festejo y aprovechó para agradecer los mensajes que había recibido.

“¡Muchas gracias por todos los saludos y felicitaciones! ¡Les mando un abrazo grande!”, escribió Messi junto a la publicación.

Entre las imágenes había una especialmente familiar: Lionel aparecía junto a sus padres, Celia Cuccittini y Jorge Messi, quienes lo abrazaban durante la celebración.

La fotografía mostraba una escena sencilla, alejada de los grandes estadios y de la exposición que acompaña habitualmente al capitán argentino. Era un momento familiar compartido por el propio Messi con sus seguidores.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida deportiva de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros años en Rosario y posteriormente viajó con él a España cuando el Barcelona mostró interés por el joven futbolista de Newell's Old Boys.

Con el paso de los años, además de ser su padre, asumió la representación y administración de buena parte de los intereses económicos de Lionel. Pero detrás de esa faceta empresarial estuvo siempre el vínculo familiar que los acompañó desde antes de que el apellido Messi se convirtiera en uno de los más reconocidos del deporte mundial.

La fotografía publicada por Lionel en 2025 permanece así como uno de los últimos recuerdos que el futbolista decidió compartir públicamente junto a Jorge y Celia.