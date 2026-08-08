Jorge Messi: cómo pasó de trabajar en Acindar a administrar el imperio de Lionel

Jorge Messi, fallecido este sábado a los 68 años en Rosario (Argentina), fue el cerebro detrás de la carrera futbolística de su hijo Lionel como representante y administrador de la estructura financiera multimillonaria familiar, que no paró de crecer desde la llegada de ambos a probar suerte en el Barcelona en 2000.

Jorge Horacio Messi nació en 1958 en Rosario, la misma urbe de la provincia de Santa Fe donde murió en las primeras horas de este sábado, según informó el sanatorio Centro, clínica en la que había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

Trabajó por años en la empresa siderúrgica Acindar, donde con sus estudios de técnico químico alcanzó el grado de supervisor de calidad.

Con su esposa Celia Cuccittini tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, nacido en 1980; Matías, en 1982; Lionel, en 1987; y María Sol, en 1993.

En 2000, el pequeño Lionel mostraba su enorme talento en la cantera del Newell's Old Boys de Rosario, y un compilado de imágenes de vídeo con sus mejores jugadas llegó a manos de ojeadores del Fútbol Club Barcelona de España, que propuso a la familia la posibilidad de realizar una prueba, por lo que Jorge y su tercer hijo viajaron a tierras catalanas.

El famoso primer contrato sobre una servilleta que tuvo la firma del entrenador Carles Rexach y el entonces representante de Messi, Horacio Gaggioli, incluyó una cláusula impulsada por Jorge Messi para que el Barcelona cubriera los costes del tratamiento médico para el desarrollo de su hijo, quien a sus 13 años todavía mantenía una muy baja estatura, compromiso que Newell's había rechazado.

El padre del astro abandonó su trabajo en Acindar y comenzó a llevar adelante el traslado de su esposa y sus otros tres hijos, al tiempo que su carrera se transformaba para dedicarse a tiempo completo a representar los intereses económicos del talento juvenil argentino en La Masía.

A partir de entonces, Jorge Messi mostró un muy bajo perfil público y un evidente talento en la negociación, que reportaron a lo largo de los años un crecimiento imparable del patrimonio familiar, al punto de que en mayo de 2026 los medios especializados calculaban que esa fortuna ya había alcanzado los 1.000 millones de dólares.

En su rol como representante y administrador de ese patrimonio, Messi padre diversificó los ingresos de Messi hijo más allá de sus contratos con Barcelona, Paris Saint-Germain y el actual Inter Miami, ya que Leo se convirtió en el rostro de las marcas más importantes a nivel mundial, incluso de países enteros, como con el acuerdo de promoción de turismo hacia Arabia Saudí.

Las inversiones que el jefe de la familia Messi impulsó también alcanzaron el rubro del desarrollo inmobiliario con clubes de campo, rascacielos y hoteles de lujo.

Con el final de la carrera futbolística de su hijo cada vez más cercano, Jorge Messi convirtió su apellido en una firma multinacional con sede en varios continentes, entramados societarios complejos y lógicas empresariales que por lo general discurren en un muy bajo volumen mediático y muy alta facturación.

Sin embargo, la discreción de Jorge Messi se vio empañada en varias oportunidades por la Justicia.

Lionel Messi declaró en 2013 ante tribunales españoles que su padre era el responsable de sus cuentas, en el contexto de un juicio por fraude fiscal de más de cinco millones de euros que los condenó en 2016 a 21 meses de prisión, una pena excarcelable por falta de antecedentes.

Como titular de la firma Mega Star Enterprises, Jorge Messi figuró en la revelación periodística internacional conocida como Panamá Papers, ya que crearon junto a su hijo esa empresa un día después del comienzo de aquella investigación fiscal en España.

Más adelante en el tiempo, la Fundación Leo Messi fue investigada a partir de 2018 por la Justicia de Argentina y de España por una denuncia de lavado de dinero, que para 2021 había sido archivada.

Las últimas noticias sobre el padre de la familia Messi llegaron durante el Mundial 2026, cuando su estado de salud generó preocupación y algunos medios argentinos llegaron a informar de su deceso.

En ese momento, el entorno del jugador negó la muerte en un comunicado: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".