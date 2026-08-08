Jorge Messi, padre de Lionel Messi, muere a los 68 años

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Jorge Messi, padre de Lionel Messi, muere a los 68 años

Medios argentinos reportan la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años, en Rosario, Argentina.

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AME4209. FORT LAUDERDALE (ESTADOS UNIDOS), 29/11/2025.- Los padres de Lionel Messi, Jorge Messi (i) y Celia Cuccittini, asisten este sábado, a un partido de la Major League Soccer entre Inter Miami y New York City Football Club en el estadio Chase, en Fort Lauderdale (Estados Unidos). EFE/ Giorgio Viera

Jorge Messi y Celia Cuccittini, padres de Lionel Messi, saludan antes de presenciar la final de la MLS en Fort Lauderdale, Florida. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios argentinos informaron sobre la muerte de Jorge Messi, padre del jugador Lionel Messi, a los 68 años, en un sanatorio de Rosario, Argentina, donde permanecía internado debido a una enfermedad. Según publicó Infobae, Jorge Messi falleció la noche del viernes 7 de agosto.

Durante décadas fue una figura determinante en la vida y carrera del capitán de la selección argentina, no solo como su padre, sino también como representante y encargado de conducir parte de sus asuntos profesionales.

El empresario impulsó el tratamiento médico que Lionel Messi necesitaba cuando era niño y gestionó su llegada al FC Barcelona, donde permaneció junto a él mientras el resto de la familia continuaba en Rosario.

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ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA VOLCÁN AME7136. EL RODEO (GUATEMALA), 08/08/2026.- Emilio Barrillas, habitante de las faldas del volcán de Fuego, quien se dedica a la agricultura, regresa a sus cultivos para verificar que las explosiones del volcán no causaran daños a su cosecha de maíz este jueves, en El Rodeo (Guatemala). Barillas, un hombre de 66 años, lleva toda su vida viviendo en la aldea El Rodeo del departamento de Escuintla, 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala y uno de los principales lugares afectados por las explosiones de lava y humo de la erupción de 2018. EFE/ Alex Cruz

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De acuerdo con medios argentinos, Jorge Messi mantuvo un perfil bajo durante la carrera de su hijo y lo acompañó en momentos clave.

Durante el Mundial de 2026, Lionel Messi reveló que atravesaba días difíciles por la situación de salud de su padre. Días después, la familia difundió un comunicado en el que indicó que Jorge Messi permanecía bajo tratamientos médicos y evolucionaba favorablemente.

Hasta el momento, la familia Messi no había emitido un pronunciamiento público adicional sobre el fallecimiento.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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