Jorge Messi, padre de Lionel Messi, muere a los 68 años

Medios argentinos informaron sobre la muerte de Jorge Messi, padre del jugador Lionel Messi, a los 68 años, en un sanatorio de Rosario, Argentina, donde permanecía internado debido a una enfermedad. Según publicó Infobae, Jorge Messi falleció la noche del viernes 7 de agosto.

Durante décadas fue una figura determinante en la vida y carrera del capitán de la selección argentina, no solo como su padre, sino también como representante y encargado de conducir parte de sus asuntos profesionales.

El empresario impulsó el tratamiento médico que Lionel Messi necesitaba cuando era niño y gestionó su llegada al FC Barcelona, donde permaneció junto a él mientras el resto de la familia continuaba en Rosario.

De acuerdo con medios argentinos, Jorge Messi mantuvo un perfil bajo durante la carrera de su hijo y lo acompañó en momentos clave.

Durante el Mundial de 2026, Lionel Messi reveló que atravesaba días difíciles por la situación de salud de su padre. Días después, la familia difundió un comunicado en el que indicó que Jorge Messi permanecía bajo tratamientos médicos y evolucionaba favorablemente.

Hasta el momento, la familia Messi no había emitido un pronunciamiento público adicional sobre el fallecimiento.