Muere Jorge Messi y Newell’s despide al hombre que impulsó la carrera de Lionel

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció en las primeras horas de este sábado por la noche en Rosario (provincia de Santa Fe), según expresó el sanatorio Centro de esa ciudad en el que el empresario de 68 años se encontraba ingresado.

"Sanatorio Centro, a través de su director médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el dia de la fecha, a las 02:00 hs (05.00 GMT)", publicó la clínica con la firma del doctor Carlos Mackey.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este dificil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", agregó el texto oficial.

Jorge Messi nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

La Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), despidió a Jorge Messi con una foto suya en redes sociales junto a su hijo a la par del siguiente texto: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!".

El club Newell's Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

Durante el Mundial 2026, el estado de salud de Jorge Messi generó preocupación y algunos medios argentinos habían informado su deceso, pero el entorno del jugador lo negó en un comunicado: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".