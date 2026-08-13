Ovación para Messi en su regreso: así fue su reaparición con Inter Miami tras la muerte de su padre

El Inter Miami se despidió de la Leagues Cup tras caer 3-2 ante el León de México. El resultado selló su eliminación y dejó al conjunto estadounidense sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Más allá del marcador, la atención de la noche se centró en Lionel Messi, quien reapareció con el equipo después de los difíciles días que atravesó por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El astro argentino comenzó el encuentro en el banco de suplentes y el cuerpo técnico manejó con cautela su participación.

Messi ingresó en la segunda mitad y fue recibido con una ovación de los aficionados presentes en el estadio. Sin embargo, se le vio más reservado de lo habitual y concentrado en ayudar a su equipo en un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo personal.

Aunque el capitán argentino intentó darle otro ritmo al ataque del Inter Miami, el equipo no encontró la reacción necesaria para mantenerse con vida en la competencia. La derrota dejó a las Garzas con un balance de una victoria y dos derrotas en esta edición del certamen.

La eliminación representa un revés para un club que llegó a la Leagues Cup con aspiraciones de conquistar el título y una plantilla con varias figuras internacionales. El proyecto encabezado por Messi, junto con jugadores como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y Sergio Reguilón, figuraba entre los candidatos al campeonato.

ASÍ ENTRABA MESSI A LA CANCHA



Reapareció de sorpresa en Inter Miami. Horas después de aterrizar en la ciudad desde Rosario, ingresó en el inicio del segundo tiempo de la derrota 3 a 2 como local ante León por la Leagues Cup.



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Por su parte, León aprovechó sus oportunidades y confirmó su clasificación a los cuartos de final. Ahora, el Inter Miami deberá concentrarse en la MLS, la única competencia que le queda por disputar en busca de un título esta temporada. Mientras tanto, la reaparición de Messi dejó una imagen distinta de la habitual: lejos de las celebraciones, el argentino regresó en una noche marcada por la discreción y el duelo familiar.