Fútbol Internacional
Ovación para Messi en su regreso: así fue su reaparición con Inter Miami tras la muerte de su padre
Inter Miami dijo adiós a la Leagues Cup en una noche marcada por la eliminación y el regreso más silencioso de Lionel Messi tras el doloroso fallecimiento de su padre.
Messi reaparece entre aplausos, pero Inter Miami queda eliminado de la Leagues Cup.(Foto Prensa Libre: EFE).
El Inter Miami se despidió de la Leagues Cup tras caer 3-2 ante el León de México. El resultado selló su eliminación y dejó al conjunto estadounidense sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.
Más allá del marcador, la atención de la noche se centró en Lionel Messi, quien reapareció con el equipo después de los difíciles días que atravesó por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El astro argentino comenzó el encuentro en el banco de suplentes y el cuerpo técnico manejó con cautela su participación.
Messi ingresó en la segunda mitad y fue recibido con una ovación de los aficionados presentes en el estadio. Sin embargo, se le vio más reservado de lo habitual y concentrado en ayudar a su equipo en un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo personal.
Aunque el capitán argentino intentó darle otro ritmo al ataque del Inter Miami, el equipo no encontró la reacción necesaria para mantenerse con vida en la competencia. La derrota dejó a las Garzas con un balance de una victoria y dos derrotas en esta edición del certamen.
La eliminación representa un revés para un club que llegó a la Leagues Cup con aspiraciones de conquistar el título y una plantilla con varias figuras internacionales. El proyecto encabezado por Messi, junto con jugadores como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro y Sergio Reguilón, figuraba entre los candidatos al campeonato.
ASÍ ENTRABA MESSI A LA CANCHA— Clarín (@clarincom) August 13, 2026
Reapareció de sorpresa en Inter Miami. Horas después de aterrizar en la ciudad desde Rosario, ingresó en el inicio del segundo tiempo de la derrota 3 a 2 como local ante León por la Leagues Cup.
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Por su parte, León aprovechó sus oportunidades y confirmó su clasificación a los cuartos de final. Ahora, el Inter Miami deberá concentrarse en la MLS, la única competencia que le queda por disputar en busca de un título esta temporada. Mientras tanto, la reaparición de Messi dejó una imagen distinta de la habitual: lejos de las celebraciones, el argentino regresó en una noche marcada por la discreción y el duelo familiar.
No pasaron ni tres días que murió su papá y él está ahí: esperando para jugar a la pelota. Siempre se trató de eso: de jugar a la pelota, divertirse aún en los malos momentos.— Fabipa (@fabipa90) August 13, 2026
La mentalidad de Messi es suprema. El mejor homenaje que le puede hacer a su viejo: jugar a la pelota.… https://t.co/rs5xvrbW1a