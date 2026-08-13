La sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2026 es cancelada por los daños provocados por el sismo

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La sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2026 es cancelada por los daños provocados por el sismo

La sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2026 fue cancelada este jueves debido a los daños causados por el sismo de magnitud 7.4.

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Mardoqueo Vázquez luce la suerte de ser el mejor extranjero de la vuelta a Colombia 2026.(Foto Prensa Libre: Duro al Pedal).

Mardoqueo Vázquez luce la suerte de ser el mejor extranjero de la vuelta a Colombia 2026.(Foto Prensa Libre: Duro al Pedal).

La sexta etapa de la Vuelta Ciclística a Colombia 2026, programada para este jueves 13 de agosto, fue cancelada por la organización debido a los daños provocados por el sismo 7.4 del lunes 10 de agosto que afectó varias regiones del país hace algunos días.

Según informó el medio Duro al Pedal, el recorrido previsto para la jornada atravesaba algunas de las zonas más afectadas, por lo que la organización decidió suspender la competencia para resguardar la seguridad de los ciclistas, equipos y personal organizador.

La cancelación de la etapa deja sin cambios la clasificación general registrada tras la etapa reina en el Alto del Sifón. Diego Andrés Camargo conserva el liderato de la prueba, con una ventaja de 38 segundos sobre Javier Ernesto Jamaica y de 1 minuto y 4 segundos sobre Edgar Andrés Pinzón en la tabla general.

Por su parte el ciclista guatemalteco Mardoqueo Vásquez, del equipo Hino-One-La Red, mantiene su actuación en la competición. Tras finalizar en la octava posición durante la quinta etapa, considerada la etapa reina de esta edición, Vásquez continúa como el mejor ciclista extranjero de la Vuelta a Colombia 2026.

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Por su parte, Vásquez seguirá portando la camiseta lila, distintivo del mejor corredor extranjero de la carrera. Hasta el momento, la organización no ha informado qué sucederá con la etapa cancelada: si será reprogramada o quedará fuera del recorrido de la presente edición.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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