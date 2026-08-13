Jorge Vega: cinco medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe y un legado en la gimnasia guatemalteca

Jorge Vega volvió a subir a lo más alto del podio en Santo Domingo 2026. El gimnasta guatemalteco conquistó las medallas de oro en piso y salto, dos resultados que le permitieron elevar a cinco su colección de títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La cifra tiene un significado especial para Vega. Antes de los dos oros conseguidos en Santo Domingo, había ganado en piso en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018. En 2023 también consiguió un título en estas justas, aunque Guatemala compitió bajo la representación de Centro Caribe Sports, debido a la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco por parte del Comité Olímpico Internacional.

“Ser cinco veces medallista de Juegos Centroamericanos y el Caribe es un logro que definitivamente no pasa todos los días”, reconoce Vega.

Su primera reacción ante la cifra es de agradecimiento. A Dios, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que, asegura, han marcado su carrera y le han aportado cosas positivas para alcanzar los resultados.

Para el gimnasta, cada medalla representa mucho más que una posición en el podio. Es el reflejo de años de trabajo arduo, perseverancia y sacrificios, una trayectoria que comenzó cuando todavía era un niño y que, a sus 31 años, todavía considera en construcción.

Una historia que comenzó a los ocho años

Vega tenía ocho años cuando comenzó a practicar gimnasia. Dos años después se trasladó a la ciudad para continuar con su preparación y desde entonces comenzó a construir una carrera que lo convertiría en una de las principales figuras de la gimnasia guatemalteca.

Mantenerse en la élite durante tantos años, sin embargo, no ha sido sencillo. El propio atleta reconoce que atravesó una etapa en la que los resultados internacionales no aparecieron con la misma frecuencia y comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su vigencia.

“Jorge ya está quemado, Jorge posiblemente llegó a su límite, Jorge seguramente ya no da para más”, recuerda sobre algunos de los comentarios que escuchó.

Las palabras, admite, pesan. Pero también fueron parte de un proceso que le permitió fortalecer su confianza en sí mismo. Vega considera que aquellos años sin grandes resultados internacionales no significaron necesariamente un retroceso.

Por el contrario, hoy los interpreta como parte del camino que necesitaba recorrer para llegar de la mejor manera a este ciclo.

“Jorge Vega todavía puede seguir brillando en el área internacional”, afirma.

Santo Domingo 2026 terminó convirtiéndose en una respuesta dentro del escenario donde más quería demostrarlo.

Jorge Vega consiguió oro en salto en Santo Domingo 2026, la quinta presea dorada en Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto Prensa Libre: COG)

Una promesa como guía

Detrás de esa capacidad para resistir y continuar hay tres pilares que Vega identifica como fundamentales en su vida.

El primero es una promesa que hizo a un ser querido que ya falleció: convertirse en el mejor gimnasta de la historia de Guatemala.

Esa promesa, explica, se convirtió en una guía para afrontar cada entrenamiento, cada competencia y cada sacrificio. Cada resultado representa un escalón dentro de una historia que todavía quiere seguir construyendo.

Su objetivo no se limita al presente. Quiere que ese legado permanezca durante décadas y que las nuevas generaciones puedan encontrar en su trayectoria una referencia de lo que es posible alcanzar mediante el trabajo.

El segundo pilar es la pasión por la gimnasia.

Vega asegura que nunca ha entendido su carrera desde la búsqueda de dinero, fama o beneficios. Su motivación está en hacer historia para Guatemala, competir porque ama su deporte y, especialmente, en volver a ver la bandera azul y blanco en lo más alto.

Por eso también envía un mensaje a los jóvenes que buscan abrirse camino en el deporte: competir únicamente por una medalla o por una recompensa económica puede convertirse en una motivación equivocada.

El tercer pilar es Dios.

Para Vega, la fe le ha permitido ser consciente de los logros que ha conseguido y de la responsabilidad que tiene para transmitir algo positivo a las nuevas generaciones.

El gimnasta guatemalteco ganó oro en piso en San Salvador 2023, aunque lo hizo con la bandera de Central American Sport por una sanción al país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El cuerpo cambia, la mente también cuenta

A sus 31 años, Vega reconoce que su cuerpo ya no responde como cuando tenía 20.

Las lesiones son diferentes, el cansancio también y la recuperación requiere otros cuidados. A eso se suma que su alimentación y descanso no son, según admite, los ideales, mientras que también debe trabajar durante las tardes.

Pero el gimnasta considera que hay aspectos que pesan incluso más.

La fortaleza mental y emocional se ha convertido en una parte fundamental de su preparación. Vega asegura que actualmente se encuentra bien desde ese punto de vista, en paz consigo mismo, con su familia y con Dios.

Para él, mantener una mente sana, un corazón sano y el cuerpo lo más alejado posible de las lesiones resulta fundamental para continuar en la alta competencia.

La experiencia también le ha permitido comprender que la preparación de un atleta no se limita a entrenar físicamente. La estabilidad emocional y la capacidad de mantenerse enfocado forman parte de ese proceso.

Jorge Vega illaganó la modalidad de Piso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La vigencia también se mide en resultados

Los dos oros de Santo Domingo llegaron en un año particularmente importante para Vega.

El gimnasta también consiguió proclamarse campeón Panamericano, por lo que la temporada le ha permitido comprobar que su preparación técnica continúa dando resultados en escenarios internacionales.

Para él, esa combinación de títulos es una señal de que el trabajo va por buen camino, pero no una razón para detenerse.

Su mirada ya está puesta en los desafíos de 2027, un año que considera determinante dentro de su preparación.

Entre sus objetivos están las Copas del Mundo, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y el Campeonato Mundial. Vega quiere llegar a esas competencias con un nivel técnico alto, tanto para continuar consiguiendo resultados positivos para Guatemala como para mantener vigente la promesa que se hizo.

No habla de estos escenarios únicamente como competencias. Los entiende como nuevos escalones dentro de la carrera que comenzó cuando tenía ocho años.

Vega consiguió el primer oro en piso en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Una historia todavía en construcción

Vega quiere que su trayectoria también sirva para demostrar que los grandes objetivos pueden alcanzarse, aunque requieran tiempo, disciplina y sacrificios.

Sabe que las nuevas generaciones llegarán y que eventualmente buscarán superar sus registros. Lejos de verlo como una amenaza, espera que su historia pueda servirles como punto de partida.

“No es algo sólo de desearlo, sino de trabajarlo, lucharlo y especialmente estar dispuesto a hacer cada uno de los sacrificios para llegar a ese nivel”, explica.

Cinco oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe, un título Panamericano y más de dos décadas dentro de la gimnasia forman ya parte de la historia de Jorge Vega.

Pero el gimnasta no habla de su carrera en pasado.

La promesa sigue vigente, los objetivos continúan y la historia todavía se está escribiendo.